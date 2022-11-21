عربي
https://sputnikarabic.ae/20221121/رئيس-كوريا-الجنوبية-يشيد-بزيارة-محمد-بن-سلمان-لبلاده-ويصفها-بـالعلامة-الفارقة-في-العلاقات--1070375345.html
رئيس كوريا الجنوبية يشيد بزيارة محمد بن سلمان لبلاده ويصفها بـ"العلامة الفارقة" في العلاقات
رئيس كوريا الجنوبية يشيد بزيارة محمد بن سلمان لبلاده ويصفها بـ"العلامة الفارقة" في العلاقات
بعث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، برسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، يتعهد فيها بالتعاون الوثيق بين البلدين، وذلك بعد... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T09:20+0000
2022-11-21T09:20+0000
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
كوريا الجنوبية
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1070342934_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_09c89bca8f08c61ff2bf50b7e31dfc1d.jpg
وأرسل يون الرسالة ردا على مذكرة من ولي العهد السعودي، التي شكره فيها على حسن ضيافته خلال زيارته لسيئول، يوم الخميس الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وكتب يون في رسالته، وفقا لما ذكره نائب المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، لي جاي ميونغ، أن "زيارة ولي العهد أصبحت علامة فارقة في اتخاذ العلاقات الثنائية خطوة أبعد".وأضاف: "سنتعاون بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، في إشارة إلى خارطة طريق الأمير محمد بن سلمان لنقل البلاد، بعيدا عن الاقتصاد المرتكز على النفط.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعرب يوم الخميس الماضي، عن أمل "المملكة في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030".وقال ابن سلمان، في تصريحات له من كوريا الجنوبية، إنه "يسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية، ويأمل في توسيع التعاون في مجال الطاقة".وأضاف: "نسعى لأن يسهم التعاون مع كوريا الجنوبية في تطوير الطاقة المائية واستخلاص الكربون وإنتاج الهيدروجين وتقنيات المفاعلات النووية الصغيرة".وكانت كوريا الجنوبية هي ثاني محطات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن جولته الآسيوية، بعد أن زار إندونيسيا لترؤس وفد بلاده في قمة العشرين، التي عقدت في جزيرة بالي.
https://sputnikarabic.ae/20221117/ولي-العهد-السعودي-نأمل-في-توسيع-التعاون-مع-كوريا-الجنوبية-في-مجال-الطاقة-وصناعة-الدفاع-1070264208.html
السعودية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1070342934_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5cbe71c6f6bbc4de5d63e24df8fdedf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي
السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي

رئيس كوريا الجنوبية يشيد بزيارة محمد بن سلمان لبلاده ويصفها بـ"العلامة الفارقة" في العلاقات

09:20 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / RUNGROJ YONGRITمحمد بن سلمان في تايلاند
محمد بن سلمان في تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
محمد بن سلمان في تايلاند
© AFP 2022 / RUNGROJ YONGRIT
تابعنا عبرTelegram
بعث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، برسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، يتعهد فيها بالتعاون الوثيق بين البلدين، وذلك بعد زيارته إلى سيئول الأسبوع الماضي.
وأرسل يون الرسالة ردا على مذكرة من ولي العهد السعودي، التي شكره فيها على حسن ضيافته خلال زيارته لسيئول، يوم الخميس الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وكتب يون في رسالته، وفقا لما ذكره نائب المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، لي جاي ميونغ، أن "زيارة ولي العهد أصبحت علامة فارقة في اتخاذ العلاقات الثنائية خطوة أبعد".
وأضاف: "سنتعاون بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، في إشارة إلى خارطة طريق الأمير محمد بن سلمان لنقل البلاد، بعيدا عن الاقتصاد المرتكز على النفط.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
ولي العهد السعودي: نأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الطاقة وصناعة الدفاع
17 نوفمبر, 07:35 GMT
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعرب يوم الخميس الماضي، عن أمل "المملكة في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030".
وقال ابن سلمان، في تصريحات له من كوريا الجنوبية، إنه "يسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية، ويأمل في توسيع التعاون في مجال الطاقة".
وأضاف: "نسعى لأن يسهم التعاون مع كوريا الجنوبية في تطوير الطاقة المائية واستخلاص الكربون وإنتاج الهيدروجين وتقنيات المفاعلات النووية الصغيرة".
وكانت كوريا الجنوبية هي ثاني محطات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن جولته الآسيوية، بعد أن زار إندونيسيا لترؤس وفد بلاده في قمة العشرين، التي عقدت في جزيرة بالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 نوفمبر, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала