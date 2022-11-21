https://sputnikarabic.ae/20221121/رئيس-كوريا-الجنوبية-يشيد-بزيارة-محمد-بن-سلمان-لبلاده-ويصفها-بـالعلامة-الفارقة-في-العلاقات--1070375345.html

رئيس كوريا الجنوبية يشيد بزيارة محمد بن سلمان لبلاده ويصفها بـ"العلامة الفارقة" في العلاقات

رئيس كوريا الجنوبية يشيد بزيارة محمد بن سلمان لبلاده ويصفها بـ"العلامة الفارقة" في العلاقات

بعث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، برسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، يتعهد فيها بالتعاون الوثيق بين البلدين، وذلك بعد... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T09:20+0000

2022-11-21T09:20+0000

2022-11-21T09:20+0000

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ولي العهد محمد بن سلمان

كوريا الجنوبية

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وأرسل يون الرسالة ردا على مذكرة من ولي العهد السعودي، التي شكره فيها على حسن ضيافته خلال زيارته لسيئول، يوم الخميس الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وكتب يون في رسالته، وفقا لما ذكره نائب المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، لي جاي ميونغ، أن "زيارة ولي العهد أصبحت علامة فارقة في اتخاذ العلاقات الثنائية خطوة أبعد".وأضاف: "سنتعاون بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، في إشارة إلى خارطة طريق الأمير محمد بن سلمان لنقل البلاد، بعيدا عن الاقتصاد المرتكز على النفط.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعرب يوم الخميس الماضي، عن أمل "المملكة في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030".وقال ابن سلمان، في تصريحات له من كوريا الجنوبية، إنه "يسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية، ويأمل في توسيع التعاون في مجال الطاقة".وأضاف: "نسعى لأن يسهم التعاون مع كوريا الجنوبية في تطوير الطاقة المائية واستخلاص الكربون وإنتاج الهيدروجين وتقنيات المفاعلات النووية الصغيرة".وكانت كوريا الجنوبية هي ثاني محطات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن جولته الآسيوية، بعد أن زار إندونيسيا لترؤس وفد بلاده في قمة العشرين، التي عقدت في جزيرة بالي.

https://sputnikarabic.ae/20221117/ولي-العهد-السعودي-نأمل-في-توسيع-التعاون-مع-كوريا-الجنوبية-في-مجال-الطاقة-وصناعة-الدفاع-1070264208.html

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