https://sputnikarabic.ae/20221121/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-20-آخرين-بانفجار-غاز-في-مبنى-بمحافظة-دهوك-شمالي-العراق-1070406016.html
مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانفجار غاز في مبنى بمحافظة دهوك شمالي العراق
مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانفجار غاز في مبنى بمحافظة دهوك شمالي العراق
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بانفجار منظومة للغاز في مبنى بمحافظة دهوك شمالي البلاد . 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T22:39+0000
2022-11-21T22:39+0000
2022-11-21T22:39+0000
أخبار العراق اليوم
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "منظومة للغاز في مبنى خاص للأقسام الداخلية للطلبة في دهوك انفجرت، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين".وأضاف أن "سبب انفجار المنظومة لم يعرف حتى الآن".
https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-تحييد-184-مسلحا-خلال-العملية-الأخيرة-شمالي-سوريا-والعراق-1070405175.html
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أخبار العراق اليوم, العراق
أخبار العراق اليوم, العراق
مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانفجار غاز في مبنى بمحافظة دهوك شمالي العراق
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بانفجار منظومة للغاز في مبنى بمحافظة دهوك شمالي البلاد .
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "منظومة للغاز في مبنى خاص للأقسام الداخلية
للطلبة في دهوك انفجرت، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين".
وأضاف أن "سبب انفجار المنظومة لم يعرف حتى الآن".