https://sputnikarabic.ae/20221122/الاتحاد-الأوروبي-يناقش-تأجيل-فرض-سقف-على-سعر-النفط-الروسي-لمدة-45-يوما-1070446313.html
الاتحاد الأوروبي يناقش تأجيل فرض سقف على سعر النفط الروسي لمدة 45 يوما
الاتحاد الأوروبي يناقش تأجيل فرض سقف على سعر النفط الروسي لمدة 45 يوما
اقترح الاتحاد الأوروبي إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يومًا إلى تاريخ تطبيق سقف أسعار النفط، وفقًا لتقارير نقلاً عن الوثيقة. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T20:34+0000
2022-11-22T20:34+0000
2022-11-22T20:34+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت وكالة بلومبرغ في بيان نقلا عن الوثيقة: "اقترحت الكتلة إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يوما لتطبيق تقييد سعر النفط الروسي".وبحسب الوكالة، فإن الفترة ستنطبق على تحميل النفط حتى الخامس من ديسمبر/كانون الأول، حيث من المتوقع إدخال سقف سعري وتفريغه حتى 19 يناير/كانون الثاني.وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا لا تخطط لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف لسعر النفط الروسي، مضيفا أن موسكو ستعيد توجيه الإمدادات إلى الشركاء الموجودين في السوق أو تخفض الإنتاج.وقال نوفاك للصحافيين تعليقا على احتمال فرض سقف على سعر النفط الروسي: "تؤكد روسيا مكانتها كمورد موثوق للطاقة للسوق العالمية وحالة السوق لعلاقاتنا مع الشركاء. وفي هذا الصدد، لا نخطط لتوريد النفط ومنتجات النفط إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف السعر مع إعادة التوجيه اللاحقة من الإمدادات إلى الشركاء الموجّهين نحو السوق أو مع خفض الإنتاج".
https://sputnikarabic.ae/20221118/وزير-الخزانة-الأمريكي-السابق-سقف-أسعار-النفط-الروسي-هو-أسخف-فكرة-على-الإطلاق-1070315970.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يناقش تأجيل فرض سقف على سعر النفط الروسي لمدة 45 يوما
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اقترح الاتحاد الأوروبي إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يومًا إلى تاريخ تطبيق سقف أسعار النفط، وفقًا لتقارير نقلاً عن الوثيقة.
وقالت وكالة بلومبرغ
في بيان نقلا عن الوثيقة: "اقترحت الكتلة إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يوما لتطبيق تقييد سعر النفط الروسي".
وبحسب الوكالة، فإن الفترة ستنطبق على تحميل النفط حتى الخامس من ديسمبر/كانون الأول، حيث من المتوقع إدخال سقف سعري وتفريغه حتى 19 يناير/كانون الثاني.
وكما ورد في الوثيقة، اقترح الاتحاد الأوروبي أيضًا فترة انتقالية مدتها 90 يومًا في حالة حدوث تغييرات في سقف أسعار النفط.
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا لا تخطط لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف لسعر النفط الروسي، مضيفا أن موسكو ستعيد توجيه الإمدادات إلى الشركاء الموجودين في السوق أو تخفض الإنتاج.
وقال نوفاك للصحافيين
تعليقا على احتمال فرض سقف على سعر النفط الروسي: "تؤكد روسيا مكانتها كمورد موثوق للطاقة للسوق العالمية وحالة السوق لعلاقاتنا مع الشركاء. وفي هذا الصدد، لا نخطط لتوريد النفط ومنتجات النفط إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف السعر مع إعادة التوجيه اللاحقة من الإمدادات إلى الشركاء الموجّهين نحو السوق أو مع خفض الإنتاج".