https://sputnikarabic.ae/20221122/التلفزيون-الرسمي-الإيراني-الحرس-الثوري-يشن-هجوما-جديدا-على-كركوك-في-العراق-1070429499.html
التلفزيون الرسمي الإيراني: الحرس الثوري يشن هجوما جديدا على كركوك في العراق
التلفزيون الرسمي الإيراني: الحرس الثوري يشن هجوما جديدا على كركوك في العراق
نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من الهجمات على محيط كركوك شمالي العراق، ضد ما وصفتها بجماعة انفصالية إرهابية. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T13:12+0000
2022-11-22T13:12+0000
2022-11-22T13:13+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
إقليم كردستان العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068641846_0:0:3373:1898_1920x0_80_0_0_fe2c6d46719fd5a3a3d67a53771d93af.jpg
طهران - سبوتنيك. وبحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن الحرس الثوري أصدر بيانًا، جاء فيه " تعلن القوات البرية التابعة للحرس الثوري عن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".وفي وقت سابق اليوم أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، التعاون من أجل حفظ سيادة العراق والعمل على منع استخدام أراضيه للهجوم على دول الجوار، وذلك في ظل هجمات تركية وإيرانية على مواقع شمالي البلاد.استقبل بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحسب بيان لمكتب رئاسة الوزراء، حيث شهد اللقاء "التباحث في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، وجرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار".وأدانت الحكومة العراقية، أمس، الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقًا لسيادة البلاد.ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانًا عن وزارة الخارجية، أكد أن "العراق يرفض رفضًا قاطعًا القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان".وأضاف البيان: "الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان تعد خرقا لسيادة العراق".
https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيسا-الحكومة-العراقية-وإقليم-كردستان-يؤكدان-التعاون-لحفظ-سيادة-البلاد-1070422512.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068641846_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_9741b48603afb605bbccad76172b50e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, إقليم كردستان العراق, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, إقليم كردستان العراق, العالم العربي
التلفزيون الرسمي الإيراني: الحرس الثوري يشن هجوما جديدا على كركوك في العراق
13:12 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من الهجمات على محيط كركوك شمالي العراق، ضد ما وصفتها بجماعة انفصالية إرهابية.
طهران - سبوتنيك. وبحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن الحرس الثوري أصدر بيانًا، جاء فيه " تعلن القوات البرية التابعة للحرس الثوري عن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".
وفي وقت سابق اليوم أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، التعاون من أجل حفظ سيادة العراق
والعمل على منع استخدام أراضيه للهجوم على دول الجوار، وذلك في ظل هجمات تركية وإيرانية على مواقع شمالي البلاد.
استقبل بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحسب بيان لمكتب رئاسة الوزراء، حيث شهد اللقاء "التباحث في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، وجرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة
، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار".
وأدانت الحكومة العراقية، أمس، الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقًا لسيادة البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانًا عن وزارة الخارجية، أكد أن "العراق يرفض رفضًا قاطعًا القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان".
وأضاف البيان: "الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان تعد خرقا لسيادة العراق".