عربي
https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيسا-الحكومة-العراقية-وإقليم-كردستان-يؤكدان-التعاون-لحفظ-سيادة-البلاد-1070422512.html
رئيسا الحكومة العراقية وإقليم كردستان يؤكدان التعاون لحفظ سيادة البلاد
رئيسا الحكومة العراقية وإقليم كردستان يؤكدان التعاون لحفظ سيادة البلاد
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، التعاون من أجل حفظ سيادة العراق والعمل على منع استخدام أراضيه... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T10:30+0000
2022-11-22T10:31+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
كردستان
أخبار تركيا اليوم
إيران
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1068802792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce2d9700d9877670bf5b74aab7c4837a.jpg
بغداد - سبوتنيك. استقبل بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحسب بيان لمكتب رئاسة الوزراء، حيث شهد اللقاء "التباحث في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، وجرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار".وأدانت الحكومة العراقية، أمس، الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقًا لسيادة البلاد.ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانًا عن وزارة الخارجية، أكد أن "العراق يرفض رفضًا قاطعًا القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان".وتابع البيان:"الحكومة العراقية تؤكد أن لا تكون أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار".وكذلك أعلن البرلمان العراقي عقد جلسة مغلقة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة حفظ سيادة العراق، في أعقاب القصف الإيراني المتكرر على إقليم كردستان شمالي العراق.و استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، "القصف الإيراني على أربيل"، مؤكدا أن "استمرار القصف سيعرض حياة المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد".وقال عبد الله إن "هذه الاعتداءات المتكررة تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من اعتداءات دول الجوار، ومطالبًا "المجتمع الدولي للتدخل ومساعدة العراق لمعالجة قضية الاعتداءات".
https://sputnikarabic.ae/20221122/بعد-انفجاري-دهوك-والسليمانية-كردستان-العراق-يحظر-استخدام-منظومات-الغاز-1070409400.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1068802792_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_467e2aace2a8e254f91a2f7178bb81a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي

رئيسا الحكومة العراقية وإقليم كردستان يؤكدان التعاون لحفظ سيادة البلاد

10:30 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 22.11.2022)
© AFP 2022 / -الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق
الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، التعاون من أجل حفظ سيادة العراق والعمل على منع استخدام أراضيه للهجوم على دول الجوار، وذلك في ظل هجمات تركية وإيرانية على مواقع شمالي البلاد.
بغداد - سبوتنيك. استقبل بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحسب بيان لمكتب رئاسة الوزراء، حيث شهد اللقاء "التباحث في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، وجرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار".
وأدانت الحكومة العراقية، أمس، الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقًا لسيادة البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانًا عن وزارة الخارجية، أكد أن "العراق يرفض رفضًا قاطعًا القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان".
وأضاف البيان: "الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان تعد خرقا لسيادة العراق".
حريق في أكبر مستودع اقتراع في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
بعد انفجاري دهوك والسليمانية... كردستان العراق يحظر استخدام منظومات الغاز
07:28 GMT
وتابع البيان:"الحكومة العراقية تؤكد أن لا تكون أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار".
وكذلك أعلن البرلمان العراقي عقد جلسة مغلقة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة حفظ سيادة العراق، في أعقاب القصف الإيراني المتكرر على إقليم كردستان شمالي العراق.
و استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، "القصف الإيراني على أربيل"، مؤكدا أن "استمرار القصف سيعرض حياة المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد".
وقال عبد الله إن "هذه الاعتداءات المتكررة تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من اعتداءات دول الجوار، ومطالبًا "المجتمع الدولي للتدخل ومساعدة العراق لمعالجة قضية الاعتداءات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала