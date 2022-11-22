https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيسا-الحكومة-العراقية-وإقليم-كردستان-يؤكدان-التعاون-لحفظ-سيادة-البلاد-1070422512.html
رئيسا الحكومة العراقية وإقليم كردستان يؤكدان التعاون لحفظ سيادة البلاد
رئيسا الحكومة العراقية وإقليم كردستان يؤكدان التعاون لحفظ سيادة البلاد
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، التعاون من أجل حفظ سيادة العراق والعمل على منع استخدام أراضيه... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
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بغداد - سبوتنيك. استقبل بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحسب بيان لمكتب رئاسة الوزراء، حيث شهد اللقاء "التباحث في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، وجرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار".وأدانت الحكومة العراقية، أمس، الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقًا لسيادة البلاد.ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانًا عن وزارة الخارجية، أكد أن "العراق يرفض رفضًا قاطعًا القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان".وتابع البيان:"الحكومة العراقية تؤكد أن لا تكون أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار".وكذلك أعلن البرلمان العراقي عقد جلسة مغلقة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة حفظ سيادة العراق، في أعقاب القصف الإيراني المتكرر على إقليم كردستان شمالي العراق.و استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، "القصف الإيراني على أربيل"، مؤكدا أن "استمرار القصف سيعرض حياة المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد".وقال عبد الله إن "هذه الاعتداءات المتكررة تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من اعتداءات دول الجوار، ومطالبًا "المجتمع الدولي للتدخل ومساعدة العراق لمعالجة قضية الاعتداءات".
https://sputnikarabic.ae/20221122/بعد-انفجاري-دهوك-والسليمانية-كردستان-العراق-يحظر-استخدام-منظومات-الغاز-1070409400.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
رئيسا الحكومة العراقية وإقليم كردستان يؤكدان التعاون لحفظ سيادة البلاد
10:30 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، التعاون من أجل حفظ سيادة العراق والعمل على منع استخدام أراضيه للهجوم على دول الجوار، وذلك في ظل هجمات تركية وإيرانية على مواقع شمالي البلاد.
بغداد - سبوتنيك. استقبل بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحسب بيان لمكتب رئاسة الوزراء، حيث شهد اللقاء "التباحث في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، وجرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار".
وأدانت الحكومة العراقية، أمس، الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقًا لسيادة البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانًا عن وزارة الخارجية، أكد أن "العراق يرفض رفضًا قاطعًا القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان".
وأضاف البيان: "الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان تعد خرقا لسيادة العراق".
وتابع البيان:"الحكومة العراقية تؤكد أن لا تكون أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار".
وكذلك أعلن البرلمان العراقي عقد جلسة مغلقة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة حفظ سيادة العراق، في أعقاب القصف الإيراني المتكرر على إقليم كردستان شمالي العراق.
و استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي
شاخوان عبد الله، "القصف الإيراني على أربيل"، مؤكدا أن "استمرار القصف سيعرض حياة المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد".
وقال عبد الله إن "هذه الاعتداءات المتكررة تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من اعتداءات دول الجوار، ومطالبًا "المجتمع الدولي للتدخل ومساعدة العراق لمعالجة قضية الاعتداءات".