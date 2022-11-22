https://sputnikarabic.ae/20221122/الجيش-الروسي-يدمر-منظومتين-أوكرانيتين-من-طراز-بوك-إم1-في-كراماتورسك-1070424033.html
الجيش الروسي يدمر منظومتين أوكرانيتين من طراز "بوك-إم1" في كراماتورسك
الجيش الروسي يدمر منظومتين أوكرانيتين من طراز "بوك-إم1" في كراماتورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الطيران والمدفعية الروسية، دمر منظومتين للدفاع الجوي أوكرانيتين من طراز "بوك-إم1" في كراماتورسك. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T11:11+0000
2022-11-22T11:11+0000
2022-11-22T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع في بيان، الوم الثلاثاء: "في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نظامين أوكرانيين للدفاع الجوي "بوك-إم1" ومستودع للذخيرة".وأضاف البيان أنه بشكل عام، ضربت القوات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية 11 موقع قيادة للجيش الأوكراني في مقاطعتي خاركوف وخيرسون في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 63 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والجيش والمعدات في 136 مقاطعة.وأضافت الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دمرت القوات الروسية 3059 طائرة أوكرانية، بما في ذلك 510 طائرات وطائرات هليكوبتر.وقالت في البيان: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 333 طائرة و177 طائرة هليكوبتر و549 2 طائرة دون طيار و 390 صاروخا مضادا للطائرات و758 6 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و901 مركبة لراجمات الصواريخ و611 3 قطعة مدفعية وقذائف هاون، بالإضافة إلى7320 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20221121/وسائل-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وتعترض-11-قذيفة-1070389015.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يدمر منظومتين أوكرانيتين من طراز "بوك-إم1" في كراماتورسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الطيران والمدفعية الروسية، دمر منظومتين للدفاع الجوي أوكرانيتين من طراز "بوك-إم1" في كراماتورسك.
وقالت الدفاع في بيان، الوم الثلاثاء: "في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نظامين أوكرانيين للدفاع الجوي "بوك-إم1" ومستودع للذخيرة".
وأضاف البيان أنه بشكل عام، ضربت القوات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية 11 موقع قيادة للجيش الأوكراني في مقاطعتي خاركوف وخيرسون في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 63 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والجيش والمعدات في 136 مقاطعة.
وأضافت الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دمرت القوات الروسية 3059 طائرة أوكرانية، بما في ذلك 510 طائرات وطائرات هليكوبتر.
وقالت في البيان: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 333 طائرة و177 طائرة هليكوبتر و549 2 طائرة دون طيار و 390 صاروخا مضادا للطائرات و758 6 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و901 مركبة لراجمات الصواريخ و611 3 قطعة مدفعية وقذائف هاون، بالإضافة إلى7320 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".