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https://sputnikarabic.ae/20221122/الحرس-الثوري-الإيراني-يدعو-سكان-كردستان-العراق-للابتعاد-عن-مناطق-الانفصاليين-1070443498.html
الحرس الثوري الإيراني يدعو سكان كردستان العراق للابتعاد عن "مناطق الانفصاليين"
الحرس الثوري الإيراني يدعو سكان كردستان العراق للابتعاد عن "مناطق الانفصاليين"
دعا قائد القوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، مساء اليوم الثلاثاء، سكان إقليم كردستان العراق إلى عدم التواجد في نطاق تمركز ما وصفها... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T17:43+0000
2022-11-22T17:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن العميد باكبور، تأكيده "مواصلة استهداف مقار ومراكز الجماعات الإرهابية المسلحة شمالي العراق، حتى إنهاء التهديد الذي تشكله هذه الجماعات ضد بلادنا ونزع سلاحها بشكل كامل".في وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الثلاثاء، أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".يواصل الحرس الثوري الإيراني شن ضربات على مواقع من يصفهم بـ"الانفصاليين" في شمالي العراق. فيما عقد البرلمان العراقي اليوم جلسة مغلقة لمناقشة "حفظ سيادة العراق" في أعقاب القصف الإيراني المتكرر على إقليم كردستان العراق.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيسا-الحكومة-العراقية-وإقليم-كردستان-يؤكدان-التعاون-لحفظ-سيادة-البلاد-1070422512.html
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أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي

الحرس الثوري الإيراني يدعو سكان كردستان العراق للابتعاد عن "مناطق الانفصاليين"

17:43 GMT 22.11.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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دعا قائد القوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، مساء اليوم الثلاثاء، سكان إقليم كردستان العراق إلى عدم التواجد في نطاق تمركز ما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية الانفصالية".
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن العميد باكبور، تأكيده "مواصلة استهداف مقار ومراكز الجماعات الإرهابية المسلحة شمالي العراق، حتى إنهاء التهديد الذي تشكله هذه الجماعات ضد بلادنا ونزع سلاحها بشكل كامل".
في وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.
الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
رئيسا الحكومة العراقية وإقليم كردستان يؤكدان التعاون لحفظ سيادة البلاد
10:30 GMT
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الثلاثاء، أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".
يواصل الحرس الثوري الإيراني شن ضربات على مواقع من يصفهم بـ"الانفصاليين" في شمالي العراق. فيما عقد البرلمان العراقي اليوم جلسة مغلقة لمناقشة "حفظ سيادة العراق" في أعقاب القصف الإيراني المتكرر على إقليم كردستان العراق.
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
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