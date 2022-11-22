https://sputnikarabic.ae/20221122/المغرب-مصرع-11-وإصابة-43-في-انقلاب-حافلة-شرقي-البلاد-1070425999.html
المغرب... مصرع 11 وإصابة 43 في انقلاب حافلة شرقي البلاد
المغرب... مصرع 11 وإصابة 43 في انقلاب حافلة شرقي البلاد
لقي 11 شخصا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وأصيب 43 آخرون في انقلاب حافلة ركاب قرب مدينة تازة شرقي المغرب، بحسب حصيلة أولية. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T11:58+0000
2022-11-22T11:58+0000
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أخبار المغرب اليوم
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وصرحت السلطات المحلية في تازة "وفق حصيلة أولية، لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 43 آخرون في حادث سير إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار؛ على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة"، وفق صحيفة "هسبريس" الإلكترونية.وجرى نقل المصابين "إلى المستشفى الإقليمي بتازة لتلقي الإسعافات الضرورية"، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.وتتسبب حوادث السير في المغرب الذي يضم 35 مليون نسمة، في مقتل نحو 3500 شخص في المتوسط، سنويا، وإصابة 12 ألفا، أي بمعدل 10 قتلى و33 إصابة خطيرة يوميا، وفق موقع maroc24.والعام الماضي، قتلت حوادث السير 2774 شخصا في المغرب، في حصيلة منخفضة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة تقييد التنقل خلال فترة الحجر الصحي.
https://sputnikarabic.ae/20220817/مصرع-17-شخصا-إثر-انقلاب-حافلة-قرب-مدينة-خريبكة-وسط-المغرب-1066516364.html
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أخبار المغرب اليوم
المغرب... مصرع 11 وإصابة 43 في انقلاب حافلة شرقي البلاد
11:58 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
لقي 11 شخصا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وأصيب 43 آخرون في انقلاب حافلة ركاب قرب مدينة تازة شرقي المغرب، بحسب حصيلة أولية.
وصرحت السلطات المحلية في تازة "وفق حصيلة أولية، لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 43 آخرون في حادث سير إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار؛ على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة"، وفق صحيفة
"هسبريس" الإلكترونية.
وجرى نقل المصابين "إلى المستشفى الإقليمي بتازة لتلقي الإسعافات الضرورية"، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.
وتتسبب حوادث السير في المغرب
الذي يضم 35 مليون نسمة، في مقتل نحو 3500 شخص في المتوسط، سنويا، وإصابة 12 ألفا، أي بمعدل 10 قتلى و33 إصابة خطيرة يوميا، وفق موقع
maroc24.
والعام الماضي، قتلت حوادث السير 2774 شخصا في المغرب، في حصيلة منخفضة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة تقييد التنقل خلال فترة الحجر الصحي.