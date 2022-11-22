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https://sputnikarabic.ae/20221122/بيلاروسيا-تعتبر-أن-العقوبات-الغربية-أصبحت-على-شفا-الإرهاب-الاقتصادي-1070427860.html
بيلاروسيا تعتبر أن العقوبات الغربية تدنو من "الإرهاب الاقتصادي"
بيلاروسيا تعتبر أن العقوبات الغربية تدنو من "الإرهاب الاقتصادي"
صرح رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو في اجتماع مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، أن "إيران وبيلاروسيا تعاونتا بنجاح على مدى العقود الماضية". 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T12:46+0000
2022-11-22T12:47+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال غولوفتشينكو في الاجتماع، اليوم الثلاثاء: "تحدثتم بشكل صحيح للغاية عن العقوبات غير الشرعية التي تتعرض لها دولنا والضغوط الاقتصادية التي توشك على أن تصنف ضمن الإرهاب الاقتصادي"، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للحكومة البيلاروسية.وأكد غولوفتشينكو أن البلدين "لم يوقفا العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية والبرلمانية لمدة دقيقة واحدة".وشدد رئيس الحكومة البيلاروسية: "يسعدني أن ألاحظ أن العلاقات البيلاروسية الإيرانية تزدهر هذا العام دون مبالغة والآن من المهم للغاية التعامل بشكل مشترك مع التحديات التي يفرضها علينا الغرب الجماعي".وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء البيلاروسي على قناة "تلغرام" الرسمية، أن رئيس الحكومة البيلاروسية رومان غولوفتشينكو توجّه في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا، اليوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20221122/بيلاروسيا-تدفع-قرضا-من-مؤسسة-ائتمان-السلع-الأمريكية-بالروبل-1070410442.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار بيلاروسيا اليوم, إيران, أخبار إيران

بيلاروسيا تعتبر أن العقوبات الغربية تدنو من "الإرهاب الاقتصادي"

12:46 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 12:47 GMT 22.11.2022)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصوررئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو
رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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صرح رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو في اجتماع مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، أن "إيران وبيلاروسيا تعاونتا بنجاح على مدى العقود الماضية".
وقال غولوفتشينكو في الاجتماع، اليوم الثلاثاء: "تحدثتم بشكل صحيح للغاية عن العقوبات غير الشرعية التي تتعرض لها دولنا والضغوط الاقتصادية التي توشك على أن تصنف ضمن الإرهاب الاقتصادي"، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للحكومة البيلاروسية.
وأكد غولوفتشينكو أن البلدين "لم يوقفا العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية والبرلمانية لمدة دقيقة واحدة".
وأشار غولوفتشينكو إلى أن الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي البلدين تعطي "الزخم اللازم لحوار بناء على جميع المستويات".
مدينة مينسك، بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
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وشدد رئيس الحكومة البيلاروسية: "يسعدني أن ألاحظ أن العلاقات البيلاروسية الإيرانية تزدهر هذا العام دون مبالغة والآن من المهم للغاية التعامل بشكل مشترك مع التحديات التي يفرضها علينا الغرب الجماعي".
وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء البيلاروسي على قناة "تلغرام" الرسمية، أن رئيس الحكومة البيلاروسية رومان غولوفتشينكو توجّه في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا، اليوم الثلاثاء.
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