https://sputnikarabic.ae/20221122/روساتوم-تخطط-لإنشاء-محطة-طاقة-نووية-متنقلة-1070429817.html
"روساتوم" تخطط لإنشاء محطة طاقة نووية متنقلة
"روساتوم" تخطط لإنشاء محطة طاقة نووية متنقلة
قال كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام لشركة "روساتوم"، مدير وحدة التطوير والأعمال الدولية، إن المتخصصين في الصناعة النووية الروسية خططوا لإنشاء نسخة... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T13:16+0000
2022-11-22T13:16+0000
2022-11-22T13:16+0000
روسيا
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وأشار كوماروف، متحدثًا يوم الثلاثاء في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "آتوم إكسبو-2022"، إلى أن محفظة "روساتوم" تشمل مجموعة من محطات الطاقة النووية منخفضة الطاقة - من بضعة إلى مئات ميغاوات، تتضمن هذه المجموعة أيضًا مصنع مفاعل "شيلف-إم" بسعة نحو 10 ميغاوات.ووفقا له، هذه الوحدة سهلة الصيانة للغاية، ويمكن تجميعها بالكامل تقريبًا في المصنع ونقلها إلى نقطة التجميع مع الحد الأدنى من أعمال البناء.وأضاف كوماروف: "علاوة على ذلك، نحن نفكر الآن في كيفية محاولة إنشاء نسخة متنقلة - بالطبع، وفقًا لجميع متطلبات الأمان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"روساتوم" تخطط لإنشاء محطة طاقة نووية متنقلة
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قال كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام لشركة "روساتوم"، مدير وحدة التطوير والأعمال الدولية، إن المتخصصين في الصناعة النووية الروسية خططوا لإنشاء نسخة متنقلة من محطة "شيلف-إم" للطاقة النووية منخفضة الطاقة تصل إلى 10 ميغاوات.
وأشار كوماروف، متحدثًا يوم الثلاثاء في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "آتوم إكسبو-2022"، إلى أن محفظة "روساتوم" تشمل مجموعة من محطات الطاقة النووية منخفضة الطاقة - من بضعة إلى مئات ميغاوات، تتضمن هذه المجموعة أيضًا مصنع مفاعل "شيلف-إم" بسعة نحو 10 ميغاوات.
ووفقا له، هذه الوحدة سهلة الصيانة للغاية، ويمكن تجميعها بالكامل تقريبًا في المصنع ونقلها إلى نقطة التجميع مع الحد الأدنى من أعمال البناء.
وأضاف كوماروف: "علاوة على ذلك، نحن نفكر الآن في كيفية محاولة إنشاء نسخة متنقلة - بالطبع، وفقًا لجميع متطلبات الأمان".