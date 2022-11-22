https://sputnikarabic.ae/20221122/لافرنتييف-يدعو-تركيا-إلى-ضبط-النفس-وعدم-استخدام-القوة-المفرطة-في-سوريا-1070407153.html
لافرنتييف يدعو تركيا إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة في سوريا
لافرنتييف يدعو تركيا إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة في سوريا
قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى ، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تدعو أنقرة إلى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات على سوريا والعراق. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T03:47+0000
2022-11-22T03:47+0000
2022-11-22T03:47+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وأضاف لافرنتييف أن موسكو ترى ضرورة إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في ظل الضربات التركية على سوريا وستعمل مع الشركاء.ودعا المبعوث الروسي إلى سوريا تركيا إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة في سوريا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
لافرنتييف يدعو تركيا إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة في سوريا
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قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى ، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تدعو أنقرة إلى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات على سوريا والعراق.
وأضاف لافرنتييف أن موسكو ترى ضرورة إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في ظل الضربات التركية على سوريا وستعمل مع الشركاء.
ودعا المبعوث الروسي إلى سوريا تركيا إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة في سوريا.