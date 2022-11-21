https://sputnikarabic.ae/20221121/العراق-يدين-هجمات-تركيا-وإيران-بالصواريخ-والمسيرات-على-إقليم-كردستان-1070396307.html

العراق يدين هجمات تركيا وإيران بالصواريخ والمسيرات على إقليم كردستان

العراق يدين هجمات تركيا وإيران بالصواريخ والمسيرات على إقليم كردستان

أدانت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقًا لسيادة البلاد. 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T15:08+0000

2022-11-21T15:08+0000

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بغداد- سبوتنيك. ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانًا عن وزارة الخارجية، أكد أن "العراق يرفض رفضًا قاطعًا القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان".وأضاف البيان: "الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان تعد خرقا لسيادة العراق".وتابع البيان: أعلن البرلمان العراقي عقد جلسة مغلقة، غدا الثلاثاء، لمناقشة حفظ سيادة العراق، في أعقاب القصف الإيراني المتكرر على إقليم كردستان شمالي العراق.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها، أن "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة المجلس إلى يوم غد الثلاثاء"، مشيرة إلى أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن مناقشة موضوع حفظ سيادة العراق، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).من جانبه، استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، "القصف الإيراني على أربيل"، مؤكدا أن "استمرار القصف سيعرض حياة المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد".وقال عبد الله إن "هذه الإعتداءات المتكررة تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من اعتداءات دول الجوار، ومطالبًا "المجتمع الدولي للتدخل ومساعدة العراق لمعالجة قضية الاعتداءات".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، شن هجمات جديدة على مواقع "الجماعات الانفصالية"، في إقليم كردستان، شمالي العراق، لافتًا إلى إصابة عدة عناصر منهم.وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه "تم شن موجة جديدة من الهجمات على مواقع الجماعات الانفصالية شمالي العراق"، مضيفا أنه "خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق مناطق شمالي العراق، بما في ذلك مناطق جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، أصيب الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة".بدورها، قالت الخارجية الإيرانية، إن الجماعات "الانفصالية والإرهابية" في إقليم كردستان العراقي، ما زالت تمثل تهديدا لإيران، لافتة إلى أن بغداد لم تف بوعودها لطهران بشأن التهديدات الأمنية.وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن "الجماعات الانفصالية والإرهابية في إقليم كردستان العراق ما زالت تمثل تهديدا لإيران".وأضاف أن "العراق لم يف بالوعود التي قطعها لإيران بشأن التهديدات الأمنية، ونأمل ألا تكون الأراضي العراقية نقطة تهديد لبلادنا ونتوقع من المسؤولين العراقيين العمل بالوعود التي قطعوها لنا".

https://sputnikarabic.ae/20221121/البرلمان-العراقي-يعقد-جلسة-مغلقة-لمناقشة-حفظ-سيادة-العراق-في-أعقاب-القصف-الإيراني-على-كردستان-1070394908.html

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