https://sputnikarabic.ae/20221122/لجنة-التحقيقات-الروسية-تبحث-مشاركة-مرتزقة-من-دول-الناتو-في-الأعمال-القتالية-إلى-جانب-كييف--1070417571.html

لجنة التحقيقات الروسية تبحث مشاركة مرتزقة من دول الناتو في الأعمال القتالية إلى جانب كييف

لجنة التحقيقات الروسية تبحث مشاركة مرتزقة من دول الناتو في الأعمال القتالية إلى جانب كييف

تبحث لجنة التحقيق الروسية في المعلومات المتعلقة بمشاركة مرتزقة من دول الناتو في الأعمال العسكرية إلى جانب القوات الأوكرنية. 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T08:48+0000

2022-11-22T08:48+0000

2022-11-22T08:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

إعدام

مقتل جنود روس

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069173047_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_3ce57d81ce1c431aa43bc7a9cd97de8b.jpg

وقالت اللجنة في بيان نشر على موقعها الرسمي على "تليغرام"، اليوم الثلاثاء: "لجنة التحقيقات الروسية، كجزء من التحقيق في القضايا الجنائية، ستتحقق من المعلومات المتعلقة بمشاركة مرتزقة من دول الناتو في الأعمال القتالية إلى جانب أوكرانيا. وفقًا للقوات الشعبية التابعة لـجمهورية لوغانسك الشعبية، فإن القوات النظامية لدول الناتو توجد في دونباس تحت ستار الشركات العسكرية الخاصة، والتي يوجد منها نحو عشر".وأضاف البيان: "في إطار القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم نظام كييف، سيتحققون من المعلومات المتعلقة بمشاركة المرتزقة الأجانب في الأعمال العدائية على جانب أوكرانيا، وإذا تم تأكيد ذلك، فسيتم تقييم تصرفات الأشخاص المعنيين".وكان قد انتشر على شبكة الإنترنت، اليوم، مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.

https://sputnikarabic.ae/20221121/دبلوماسية-أمريكية-واشنطن-تراقب-تقارير-عن-إعدام-أسرى-حرب-روس-في-دونباس-1070400240.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إعدام, مقتل جنود روس, أخبار أوكرانيا