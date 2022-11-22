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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221122/لجنة-التحقيقات-الروسية-تبحث-مشاركة-مرتزقة-من-دول-الناتو-في-الأعمال-القتالية-إلى-جانب-كييف--1070417571.html
لجنة التحقيقات الروسية تبحث مشاركة مرتزقة من دول الناتو في الأعمال القتالية إلى جانب كييف
لجنة التحقيقات الروسية تبحث مشاركة مرتزقة من دول الناتو في الأعمال القتالية إلى جانب كييف
تبحث لجنة التحقيق الروسية في المعلومات المتعلقة بمشاركة مرتزقة من دول الناتو في الأعمال العسكرية إلى جانب القوات الأوكرنية. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T08:48+0000
2022-11-22T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
إعدام
مقتل جنود روس
أخبار أوكرانيا
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وقالت اللجنة في بيان نشر على موقعها الرسمي على "تليغرام"، اليوم الثلاثاء: "لجنة التحقيقات الروسية، كجزء من التحقيق في القضايا الجنائية، ستتحقق من المعلومات المتعلقة بمشاركة مرتزقة من دول الناتو في الأعمال القتالية إلى جانب أوكرانيا. وفقًا للقوات الشعبية التابعة لـجمهورية لوغانسك الشعبية، فإن القوات النظامية لدول الناتو توجد في دونباس تحت ستار الشركات العسكرية الخاصة، والتي يوجد منها نحو عشر".وأضاف البيان: "في إطار القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم نظام كييف، سيتحققون من المعلومات المتعلقة بمشاركة المرتزقة الأجانب في الأعمال العدائية على جانب أوكرانيا، وإذا تم تأكيد ذلك، فسيتم تقييم تصرفات الأشخاص المعنيين".وكان قد انتشر على شبكة الإنترنت، اليوم، مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.
https://sputnikarabic.ae/20221121/دبلوماسية-أمريكية-واشنطن-تراقب-تقارير-عن-إعدام-أسرى-حرب-روس-في-دونباس-1070400240.html
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روسيا, إعدام, مقتل جنود روس, أخبار أوكرانيا
روسيا, إعدام, مقتل جنود روس, أخبار أوكرانيا

لجنة التحقيقات الروسية تبحث مشاركة مرتزقة من دول الناتو في الأعمال القتالية إلى جانب كييف

08:48 GMT 22.11.2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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تبحث لجنة التحقيق الروسية في المعلومات المتعلقة بمشاركة مرتزقة من دول الناتو في الأعمال العسكرية إلى جانب القوات الأوكرنية.
وقالت اللجنة في بيان نشر على موقعها الرسمي على "تليغرام"، اليوم الثلاثاء: "لجنة التحقيقات الروسية، كجزء من التحقيق في القضايا الجنائية، ستتحقق من المعلومات المتعلقة بمشاركة مرتزقة من دول الناتو في الأعمال القتالية إلى جانب أوكرانيا. وفقًا للقوات الشعبية التابعة لـجمهورية لوغانسك الشعبية، فإن القوات النظامية لدول الناتو توجد في دونباس تحت ستار الشركات العسكرية الخاصة، والتي يوجد منها نحو عشر".

وأكدت اللجنة أنه في الوقت نفسه، وحتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، يعمل "فيلق أجنبي" في أوكرانيا، ضم مواطنين من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وأضاف البيان: "في إطار القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم نظام كييف، سيتحققون من المعلومات المتعلقة بمشاركة المرتزقة الأجانب في الأعمال العدائية على جانب أوكرانيا، وإذا تم تأكيد ذلك، فسيتم تقييم تصرفات الأشخاص المعنيين".
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبلوماسية أمريكية: واشنطن تراقب تقارير عن إعدام أسرى حرب روس في دونباس
أمس, 17:31 GMT
وكان قد انتشر على شبكة الإنترنت، اليوم، مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.
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