https://sputnikarabic.ae/20221122/مدير-منظمة-إيسيسكو-لـسبوتنيك-السعودية-تقوم-بدور-كبير-جدا-في-تحالف-الحضارات-وجذب-شعوب-العالم-1070431393.html

مدير منظمة "إيسيسكو" لـ"سبوتنيك": السعودية تقوم بدور كبير جدا في "تحالف الحضارات" وجذب شعوب العالم

مدير منظمة "إيسيسكو" لـ"سبوتنيك": السعودية تقوم بدور كبير جدا في "تحالف الحضارات" وجذب شعوب العالم

قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك، إن المنتدى العالمي لتحالف الحضارات، "جاء في وقته وفي... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T13:54+0000

2022-11-22T13:54+0000

2022-11-22T13:56+0000

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العالم العربي

السعودية

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وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش حضوره الدورة التاسعة للمنتدى، الذي انطلق في المغرب، أن "الشرق الأوسط ليس بعيدا عن هذه التغيرات، وبإمكانه أن يكون عجلة التغيير، سواء من المغرب ومصر والسعودية وليبيا"، معربا عن أمله أن "نرقى من خلال هذا المنتدى إلى ما نطمح إليه من حيث تحقيق التعايش المشترك".وأكد المالك أن "السعودية بقيادة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، تقوم بدور كبير جدا فيما يتعلق بتحالف الحضارات، وتبذل جهدا كبير جدا في جذب ليس فقط الشعوب العربية وإنما شعوب العالم أجمع"، لافتا إلى أن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها تعد جزءا من تحالف الحضارات".وعن أبرز التحديات التي يواجهها العالم من وجهة نظره، أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أنه يرى أن "هناك فجوة رقمية بين الجيل السابق والقادم، ويجب أن تقلل بشكل كبير من خلال فرض استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي".وتعليقا على عقد جلسة في الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات، بشأن ضرورة حل القضية الفلسطينية، أعرب الدكتور سالم بن محمد المالك عن أمنيته في أن "تكون هناك دولة فلسطينية قائمة بذاتها، ومبنية على أسس السلام والعيش المشترك مع جيرانها".ويشارك في أعمال المنتدى العالمي لتحالف الحضارات، الذي يستمر على مدى يومين، نحو 40 وزيرا ورئيسا ومسؤولا من المنظمات الدولية الأعضاء في تحالف الأمم المتحدة للحضارات، إلى جانب نحو ألف مشارك من مختلف دول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20221122/ملك-المغرب-عقد-تحالف-الحضارات-على-أرض-أفريقية-إشارة-إلى--توجه-مشترك-نحو-تحالف-للسلام-1070426304.html

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