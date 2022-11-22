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https://sputnikarabic.ae/20221122/مقتل-عسكري-وإصابة-4-آخرين-بقصف-تركي-على-مواقع-للجيش-السوري-1070439156.html
مقتل عسكري وإصابة 4 آخرين بقصف تركي على مواقع للجيش السوري
مقتل عسكري وإصابة 4 آخرين بقصف تركي على مواقع للجيش السوري
قتل عسكري سوري وأصيب 4 آخرون جراء قصف مدفعي تركي على مواقع للجيش السوري في ريف حلب الشمال الشرقي. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:37+0000
2022-11-22T15:38+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن "الجيش التركي قصف بأكثر من 150 قذيفة مدفعية، مواقع للجيش السوري".وأوضح أن "القصف تركز في قرى منغ وعين دقنة وشوارغة الأرز، والعلقمية، ومرعناز، وكفر أنطون، وتلة البيلونة في ريف حلب الشمال الشرقي".وأضاف المصدر أن "القوات التركية أطلقت نيران مدفعياتها من قواعدها المنتشرة في مركز البحوث بمدينة إعزاز وكلجبرين ومريمين وكفر خاشر في ريف حلب".يذكر أنه في 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، شنت القوات التركية عدة هجمات صاروخية ومدفعية بإسناد جوي على عدة مناطق شمالي سوريا أدت إحداها إلى مقتل 3 عسكريين سوريين، وإصابة آخرين بينهم ضابط برتبة رائد جراء هجوم جوي نفذته طائرات تركية علي قرية تل حرمل شمال أبو راسين بريف الحسكة الشمال الغربي.
https://sputnikarabic.ae/20221122/بعد-تصريحات-أردوغان-هل-يشن-الجيش-التركي-عملية-برية-شمالي-سوريا؟-1070432335.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, العالم العربي

مقتل عسكري وإصابة 4 آخرين بقصف تركي على مواقع للجيش السوري

15:37 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 15:38 GMT 22.11.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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قتل عسكري سوري وأصيب 4 آخرون جراء قصف مدفعي تركي على مواقع للجيش السوري في ريف حلب الشمال الشرقي.
دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن "الجيش التركي قصف بأكثر من 150 قذيفة مدفعية، مواقع للجيش السوري".
بعد تصريحات أردوغان... هل يشن الجيش التركي عملية برية شمالي سوريا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
بعد تصريحات أردوغان... هل يشن الجيش التركي عملية برية شمالي سوريا؟
14:29 GMT
وأوضح أن "القصف تركز في قرى منغ وعين دقنة وشوارغة الأرز، والعلقمية، ومرعناز، وكفر أنطون، وتلة البيلونة في ريف حلب الشمال الشرقي".

وأضاف المصدر أن "القوات التركية أطلقت نيران مدفعياتها من قواعدها المنتشرة في مركز البحوث بمدينة إعزاز وكلجبرين ومريمين وكفر خاشر في ريف حلب".

يذكر أنه في 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، شنت القوات التركية عدة هجمات صاروخية ومدفعية بإسناد جوي على عدة مناطق شمالي سوريا أدت إحداها إلى مقتل 3 عسكريين سوريين، وإصابة آخرين بينهم ضابط برتبة رائد جراء هجوم جوي نفذته طائرات تركية علي قرية تل حرمل شمال أبو راسين بريف الحسكة الشمال الغربي.
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