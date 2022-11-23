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إدارة بايدن تقرر للمرة الأولى تعيين مبعوث خاص للشؤون الفلسطينية
إدارة بايدن تقرر للمرة الأولى تعيين مبعوث خاص للشؤون الفلسطينية
أفادت مصادر رسمية أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس جو بايدن قررت لأول مرة تعيين مبعوث خاص للعلاقات مع الفلسطينيين بشكل منفصل عن الإسرائيليين. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T12:40+0000
2022-11-23T12:40+0000
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رام الله - سبوتنيك. ونقل موقع "واللا" العبري، عن المصادر قولها إن المبعوث "سيعمل من وزارة الخارجية في واشنطن وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس لإدارة العلاقة مع السلطة الفلسطينية".وأضاف الموقع أن "الخطوة تعكس قلق الإدارة الأمريكية تجاه الوضع الأمني في الضفة، ورغبتها بتعزيز السلطة الفلسطينية ورفع مستوى العلاقة معها تمهيدًا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس".في سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" أن هذه الخطوة هي ترقية للعلاقات الأمريكية الفلسطينية، حيث أن "هذه هي المرة الأولى التي تنشئ فيها الولايات المتحدة منصبا في وزارة الخارجية يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينية".يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد أغلق القنصلية الأمريكية بالقدس في آذار/مارس 2019 ودمجها بالسفارة الأمريكية التي نقلها من تل أبيب إلى القدس عام 2018.
https://sputnikarabic.ae/20221123/اعتقال-3-فلسطينيين-يشتبه-بتورطهم-بالتفجيرات-داخل-محطة-حافلات-في-القدس-الغربية-1070455641.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, جو بايدن

إدارة بايدن تقرر للمرة الأولى تعيين مبعوث خاص للشؤون الفلسطينية

12:40 GMT 23.11.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أفادت مصادر رسمية أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس جو بايدن قررت لأول مرة تعيين مبعوث خاص للعلاقات مع الفلسطينيين بشكل منفصل عن الإسرائيليين.
رام الله - سبوتنيك. ونقل موقع "واللا" العبري، عن المصادر قولها إن المبعوث "سيعمل من وزارة الخارجية في واشنطن وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس لإدارة العلاقة مع السلطة الفلسطينية".
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وأضاف الموقع أن "الخطوة تعكس قلق الإدارة الأمريكية تجاه الوضع الأمني في الضفة، ورغبتها بتعزيز السلطة الفلسطينية ورفع مستوى العلاقة معها تمهيدًا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس".
في سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" أن هذه الخطوة هي ترقية للعلاقات الأمريكية الفلسطينية، حيث أن "هذه هي المرة الأولى التي تنشئ فيها الولايات المتحدة منصبا في وزارة الخارجية يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينية".
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد أغلق القنصلية الأمريكية بالقدس في آذار/مارس 2019 ودمجها بالسفارة الأمريكية التي نقلها من تل أبيب إلى القدس عام 2018.
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