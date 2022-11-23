https://sputnikarabic.ae/20221123/إدارة-بايدن-تقرر-للمرة-الأولى-تعيين-مبعوث-خاص-للشؤون-الفلسطينية-1070470485.html
إدارة بايدن تقرر للمرة الأولى تعيين مبعوث خاص للشؤون الفلسطينية
إدارة بايدن تقرر للمرة الأولى تعيين مبعوث خاص للشؤون الفلسطينية
أفادت مصادر رسمية أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس جو بايدن قررت لأول مرة تعيين مبعوث خاص للعلاقات مع الفلسطينيين بشكل منفصل عن الإسرائيليين. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T12:40+0000
2022-11-23T12:40+0000
2022-11-23T12:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1069624865_0:0:1154:650_1920x0_80_0_0_b0336e1eda261f15211de67bc73cb4f7.jpg
رام الله - سبوتنيك. ونقل موقع "واللا" العبري، عن المصادر قولها إن المبعوث "سيعمل من وزارة الخارجية في واشنطن وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس لإدارة العلاقة مع السلطة الفلسطينية".وأضاف الموقع أن "الخطوة تعكس قلق الإدارة الأمريكية تجاه الوضع الأمني في الضفة، ورغبتها بتعزيز السلطة الفلسطينية ورفع مستوى العلاقة معها تمهيدًا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس".في سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" أن هذه الخطوة هي ترقية للعلاقات الأمريكية الفلسطينية، حيث أن "هذه هي المرة الأولى التي تنشئ فيها الولايات المتحدة منصبا في وزارة الخارجية يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينية".يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد أغلق القنصلية الأمريكية بالقدس في آذار/مارس 2019 ودمجها بالسفارة الأمريكية التي نقلها من تل أبيب إلى القدس عام 2018.
https://sputnikarabic.ae/20221123/اعتقال-3-فلسطينيين-يشتبه-بتورطهم-بالتفجيرات-داخل-محطة-حافلات-في-القدس-الغربية-1070455641.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1069624865_129:0:1154:769_1920x0_80_0_0_5ed56fbcbfb1faa27b51c17c89d15c48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, جو بايدن
إدارة بايدن تقرر للمرة الأولى تعيين مبعوث خاص للشؤون الفلسطينية
تابعنا عبر
أفادت مصادر رسمية أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس جو بايدن قررت لأول مرة تعيين مبعوث خاص للعلاقات مع الفلسطينيين بشكل منفصل عن الإسرائيليين.
رام الله - سبوتنيك
. ونقل موقع "واللا" العبري، عن المصادر قولها إن المبعوث "سيعمل من وزارة الخارجية في واشنطن وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس لإدارة العلاقة مع السلطة الفلسطينية".
وأضاف الموقع أن "الخطوة تعكس قلق الإدارة الأمريكية تجاه الوضع الأمني في الضفة، ورغبتها بتعزيز السلطة الفلسطينية ورفع مستوى العلاقة معها تمهيدًا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس".
في سياق متصل، ذكر
موقع "أكسيوس" أن هذه الخطوة هي ترقية للعلاقات الأمريكية الفلسطينية، حيث أن "هذه هي المرة الأولى التي تنشئ فيها الولايات المتحدة منصبا في وزارة الخارجية يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينية".
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد أغلق القنصلية الأمريكية بالقدس في آذار/مارس 2019 ودمجها بالسفارة الأمريكية التي نقلها من تل أبيب إلى القدس
عام 2018.