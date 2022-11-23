https://sputnikarabic.ae/20221123/اعتقال-3-فلسطينيين-يشتبه-بتورطهم-بالتفجيرات-داخل-محطة-حافلات-في-القدس-الغربية-1070455641.html

اعتقال 3 فلسطينيين يشتبه بتورطهم بالتفجيرات داخل محطة حافلات في القدس الغربية

اعتقال 3 فلسطينيين يشتبه بتورطهم بالتفجيرات داخل محطة حافلات في القدس الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من أنحاء متفرقة في جنين، للاشتباه في تورطهم بالتفجيرات في محطة حافلات في القدس الغربية. 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T08:53+0000

2022-11-23T08:53+0000

2022-11-23T08:53+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، داهمت قوات من الجيش الإسرائيلي منازل الشباب الثلاثة، واعتقلتهم وهم ياسر محمد عمارنة من يعبد، وياسر غوادرة من بير الباشا، والأسير المحرر يوسف علي نواصرة من فحمة.وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت حاجز الجلمة العسكري.وفي سياق منفصل، أعلنت مديرة تربية جنين، عن تعليق الدوام في مدارس جنين، ومخيمها، وتحويل الدراسة عن بعد، حفاظا على سلامة الطلبة.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير مناضل انفيعات، وعبثت بمحتوياته. كما أغلقت سلطات الاحتلال حاجزي الجلمة وسالم العسكريين في جنين.أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة في محطة للحافلات في مدينة القدس الغربية.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة 18 شخصا بدرجات متفاوتة في الانفجارين اللذين وقعا قرب موقف لانتظار الحافلات جنوب مدينة القدس.وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "في أعقاب الانفجار الذي وقع بالقرب من مفترق مدخل مدينة أورشليم القدس بالقرب من محطة للحافلات العامة هذا الصباح، وقع انفجار آخر قرب الساعة 7:35 صباحًا بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في المدينة".وحسب بيان الشرطة، يواصل خبراء المتفجرات مع العديد من قوات الشرطة في معالجة مكان الحادث بما في ذلك جمع مواد بينات وأدلة تزامناً مع أنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة.كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، "رفع مستوى حالة التأهب في مدينة القدس"، مؤكدة أنه "سيتم رفعه في جميع المناطق لاحقا اعتمادا على تقييم الوضع".وأغلقت السلطات الإسرائيلية، عقب الانفجارين شوارع رئيسية في مدينة القدس، وكذلك أغلقت طرق تؤدي إلى المدينة.من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيتي غانتس يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية بعد انفجاري القدس".

https://sputnikarabic.ae/20221123/مقتل-إسرائيلي-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-جراء-انفجار-محطة-حافلات-بالقدس-1070452782.html

https://sputnikarabic.ae/20221123/الإذاعة-الإسرائيلية-انفجار-آخر-دون-إصابات-قرب-موقف-حافلات-جنوب-القدس-الغربية-1070451344.html

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