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إطلاق أكبر وأقوى كاسحة جليد في العالم "ياقوتيا"
إطلاق أكبر وأقوى كاسحة جليد في العالم "ياقوتيا"
شهدت مدينة سان بطرسبورغ، أمس الثلاثاء، مراسم إطلاق كاسحة الجليد النووية "ياقوتيا". 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T09:02+0000
2022-11-23T09:02+0000
2022-11-23T09:02+0000
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم إطلاق كاسحة الجليد النووية "ياقوتيا":وأشار إلى أنه، من حيث المبدأ، "يجب أن يتم ذلك على حساب التطورات الروسية وقدرات الإنتاج، باستخدام المعدات والمكونات المحلية".اقرأ المزيد - بوتين: روسيا منفتحة على التعاون في بناء كاسحات الجليد النووية
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фото, صور, وسائط متعددة, روسيا
фото, صور, وسائط متعددة, روسيا
إطلاق أكبر وأقوى كاسحة جليد في العالم "ياقوتيا" تابعنا عبر
شهدت مدينة سان بطرسبورغ، أمس الثلاثاء، مراسم إطلاق كاسحة الجليد النووية "ياقوتيا".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم إطلاق كاسحة الجليد النووية "ياقوتيا":
نحن منفتحون على التعاون مع شركائنا، مع أولئك الذين يرغبون في العمل مع روسيا. أنا متأكد من أنه على الرغم من الصعوبات الحالية، سنقوم بالتأكيد بتنفيذ كل ما خططنا له، لذلك سنزيد من قدرات أسطولنا من كاسحات الجليد النووية.
وأشار إلى أنه، من حيث المبدأ، "يجب أن يتم ذلك على حساب التطورات الروسية وقدرات الإنتاج، باستخدام المعدات والمكونات المحلية".
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
كاسحة الجليد ياقوتيا النووية للمشروع 22220 أثناء الإطلاق في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ.
كاسحة الجليد ياقوتيا النووية للمشروع 22220 أثناء الإطلاق في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
كاسحة الجليد ياقوتيا النووية للمشروع 22220 أثناء الإطلاق في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ.
كاسحة الجليد ياقوتيا النووية للمشروع 22220 أثناء الإطلاق في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور عمال أثناء الاستعدادات لإطلاق بدن كاسحة الجليد النووية "ياقوتيا" للمشروع 22220
عمال أثناء الاستعدادات لإطلاق بدن كاسحة الجليد النووية "ياقوتيا" للمشروع 22220
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور رجل دين يكرس بدن كاسحة الجليد "ياقوتيا" التي تعمل بالطاقة النووية للمشروع 22220 قبل إطلاقها
رجل دين يكرس بدن كاسحة الجليد "ياقوتيا" التي تعمل بالطاقة النووية للمشروع 22220 قبل إطلاقها
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
كاسحة الجليد ياقوتيا النووية للمشروع 22220 أثناء الإطلاق في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ.
كاسحة الجليد ياقوتيا النووية للمشروع 22220 أثناء الإطلاق في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
كاسحة الجليد ياقوتيا النووية للمشروع 22220 أثناء الإطلاق في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ.
كاسحة الجليد ياقوتيا النووية للمشروع 22220 أثناء الإطلاق في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
يصور الناس إطلاق بدن كاسحة الجليد الذرية "ياقوتيا" للمشروع 22220 في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ
يصور الناس إطلاق بدن كاسحة الجليد الذرية "ياقوتيا" للمشروع 22220 في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
كاسحة الجليد ياقوتيا النووية للمشروع 22220 أثناء الإطلاق في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ.
كاسحة الجليد ياقوتيا النووية للمشروع 22220 أثناء الإطلاق في حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبورغ.