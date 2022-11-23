إطلاق أكبر وأقوى كاسحة جليد في العالم "ياقوتيا"

نحن منفتحون على التعاون مع شركائنا، مع أولئك الذين يرغبون في العمل مع روسيا. أنا متأكد من أنه على الرغم من الصعوبات الحالية، سنقوم بالتأكيد بتنفيذ كل ما خططنا له، لذلك سنزيد من قدرات أسطولنا من كاسحات الجليد النووية.