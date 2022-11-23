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https://sputnikarabic.ae/20221123/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1070468658.html
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار الجوية في جميع مناطق ومدن أوكرانيا. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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ونشرت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا بيانا، جاء فيه: "تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا".وبحسب السلطات، تم إنذار المناطق في أوديسا ودنيبروبتروفسك بشأن ضربات صاروخية محتملة.وشهدت العاصمة الأوكرانية انقطاعا للتيار الكهربائي بعد دوي صفارات الإنذار الجوية.وذكرت الشركة المشغلة للطاقة في العاصمة أنه تم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء في كييف نظرا للمشاكل التي تعاني منها البنية التحتية.
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العالم
العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

11:59 GMT 23.11.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار الجوية في جميع مناطق ومدن أوكرانيا.
ونشرت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا بيانا، جاء فيه: "تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا".
وبحسب السلطات، تم إنذار المناطق في أوديسا ودنيبروبتروفسك بشأن ضربات صاروخية محتملة.
وشهدت العاصمة الأوكرانية انقطاعا للتيار الكهربائي بعد دوي صفارات الإنذار الجوية.
وذكرت الشركة المشغلة للطاقة في العاصمة أنه تم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء في كييف نظرا للمشاكل التي تعاني منها البنية التحتية.
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