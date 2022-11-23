https://sputnikarabic.ae/20221123/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-جديدة-متعلقة-بإيران-1070480343.html
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل 3 أفراد وكيانا واحدا بسبب مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T16:25+0000
2022-11-23T16:25+0000
2022-11-23T16:25+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، إنها أدرجت 3 مسؤولين أمنيين إيرانيين على قائمة العقوبات بسبب "استمرار النظام الإيراني في حملة قمع التظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد، خاصة تلك التي تشهدها المناطق الكردية أخيرا".وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمواجهة المتظاهرين.وغرد بلينكن على "تويتر": "أنا قلق للغاية من الأنباء التي وردت والتي تفيد بتصعيد السلطات الإيرانية للعنف ضد المتظاهرين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل محاسبة" المتورطين في مكافحة الشغب وستواصل "دعم الشعب الإيراني".وشهدت إيران أخيرا احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مركز للشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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سبوتنيك عربي
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل 3 أفراد وكيانا واحدا بسبب مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، إنها أدرجت 3 مسؤولين أمنيين إيرانيين على قائمة العقوبات بسبب "استمرار النظام الإيراني في حملة قمع التظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد، خاصة تلك التي تشهدها المناطق الكردية أخيرا".
وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي
، أنتوني بلينكن، عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمواجهة المتظاهرين.
وغرد بلينكن على "تويتر": "أنا قلق للغاية من الأنباء التي وردت والتي تفيد بتصعيد السلطات الإيرانية للعنف ضد المتظاهرين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل محاسبة" المتورطين في مكافحة الشغب وستواصل "دعم الشعب الإيراني".
وشهدت إيران أخيرا احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مركز للشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".