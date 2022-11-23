https://sputnikarabic.ae/20221123/بيسكوف-ينفي-وجود-مفاوضات-بين-روسيا-وأمريكا-حول-أوكرانيا-1070485317.html
بيسكوف ينفي وجود مفاوضات بين روسيا وأمريكا حول أوكرانيا
بيسكوف ينفي وجود مفاوضات بين روسيا وأمريكا حول أوكرانيا
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، وجود مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T19:25+0000
2022-11-23T19:25+0000
2022-11-23T19:25+0000
العالم
روسيا
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يريفان - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال عما إذا كانت تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، حول احتمال عقد مفاوضات سلام مع أوكرانيا خلال فصل الشتاء، تعني أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة حول هذا الشأن: "لا".وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، لكن على واشنطن أن تدرك عدم جدوى الضغط على موسكو.وقالت زاخاروفا للصحفيين: "سنواجه التحدي الذي يحاولون فرضه علينا. ومع ذلك، لم نعلن أبدًا أننا نغلق الباب. لا، نحن منفتحون على الحوار، والدبلوماسية لا تنتهي. نحن مستعدون للعمل الطبيعي عندما تدرك واشنطن، وإذا أدركت واشنطن، عدم جدوى الضغط على موسكو، والمزيد من الانخراط في الصراع في أوكرانيا كداعم لها، وهو أمر يمكن أن يعرض الولايات المتحدة لنفس الهزيمة المذلة التي حدثت في فيتنام وأفغانستان".وبدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو للصحفيين، في وقت سابق، أن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتعين على كييف أن تظهر حسن النية.وأضاف رودنكو: "لا توجد شروط مسبقة من جانبنا، باستثناء الشرط الرئيسي - أن تظهر أوكرانيا حسن النية".
https://sputnikarabic.ae/20221123/سياسي-بولندي-يقترح-نقل-أنظمة-باتريوت-ألمانية-إلى-أوكرانيا-1070483829.html
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العالم, روسيا
بيسكوف ينفي وجود مفاوضات بين روسيا وأمريكا حول أوكرانيا
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، وجود مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا.
يريفان - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال عما إذا كانت تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، حول احتمال عقد مفاوضات سلام مع أوكرانيا خلال فصل الشتاء، تعني أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة حول هذا الشأن: "لا".
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، لكن على واشنطن أن تدرك عدم جدوى الضغط على موسكو.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "سنواجه التحدي الذي يحاولون فرضه علينا. ومع ذلك، لم نعلن أبدًا أننا نغلق الباب. لا، نحن منفتحون على الحوار، والدبلوماسية لا تنتهي. نحن مستعدون للعمل الطبيعي عندما تدرك واشنطن، وإذا أدركت واشنطن، عدم جدوى الضغط على موسكو، والمزيد من الانخراط في الصراع في أوكرانيا كداعم لها، وهو أمر يمكن أن يعرض الولايات المتحدة لنفس الهزيمة المذلة التي حدثت في فيتنام وأفغانستان".
وبدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو للصحفيين، في وقت سابق، أن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتعين على كييف أن تظهر حسن النية.
وقال رودنكو للصحفيين: "أوكرانيا تبنت قانونا يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا. هذا هو خيارهم. لقد أعلنا دائما استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي توقفت دون ذنب من جانبنا".
وأضاف رودنكو: "لا توجد شروط مسبقة من جانبنا، باستثناء الشرط الرئيسي - أن تظهر أوكرانيا حسن النية".