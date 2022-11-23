https://sputnikarabic.ae/20221123/زيلينسكي-يدعو-بعثة-خبراء-الأمم-المتحدة-لفحص-البنية-التحتية-الحيوية-في-أوكرانيا-1070488381.html
زيلينسكي يدعو بعثة خبراء الأمم المتحدة لفحص البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا
زيلينسكي يدعو بعثة خبراء الأمم المتحدة لفحص البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا
أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه يوجه دعوة إلى بعثة خبراء الأمم المتحدة لزيارة أوكرانيا ودراسة البنية التحتية... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T22:45+0000
2022-11-23T22:45+0000
2022-11-23T22:45+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال زيلينسكي عبر الفيديو يوم الأربعاء: "أؤكد دعوتي نيابة عن أوكرانيا لبعثة الخبراء من الأمم المتحدة لفحص البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا ويجب فحص المرافق وتقييمها لتوثيق ما تم القيام به ضد البنية التحتية التي توفر حياة عشرات الملايين من الناس".ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليا جلسة طارئة بناء على طلب أوكرانيا.وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا. وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع انفجارات في كييف، وأكد عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو تضرر البنية التحتية.ووفقًا للإعلام المحلي، في الأحياء الواقعة على الضفة اليسرى من المدينة، كان هناك انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء.وبدأت القوات المسلحة الروسية بالهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 شرين الأول/ أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.وفقًا للسلطات الروسية، يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20220308/الجيش-الروسي-يدمر-2482-هدفا-من-البنية-التحتية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059603792.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
زيلينسكي يدعو بعثة خبراء الأمم المتحدة لفحص البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا
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أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه يوجه دعوة إلى بعثة خبراء الأمم المتحدة لزيارة أوكرانيا ودراسة البنية التحتية الحيوية للبلاد.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال زيلينسكي عبر الفيديو يوم الأربعاء: "أؤكد دعوتي نيابة عن أوكرانيا لبعثة الخبراء من الأمم المتحدة لفحص البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا ويجب فحص المرافق وتقييمها لتوثيق ما تم القيام به ضد البنية التحتية التي توفر حياة عشرات الملايين من الناس".
ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليا جلسة طارئة بناء على طلب أوكرانيا.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا. وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع انفجارات في كييف، وأكد عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو تضرر البنية التحتية.
ووفقًا للإعلام المحلي، في الأحياء الواقعة على الضفة اليسرى من المدينة، كان هناك انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء.
وبدأت القوات المسلحة الروسية بالهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 شرين الأول/ أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم
، والذي تقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.
وفقًا للسلطات الروسية، يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.