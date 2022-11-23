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https://sputnikarabic.ae/20221123/كندا-تبدأ-تحقيقا-في-مراكز-خدمة-الشرطة-الصينية-في-تورونتو-1070449386.html
كندا تبدأ تحقيقا في "مراكز خدمة الشرطة" الصينية في تورونتو
كندا تبدأ تحقيقا في "مراكز خدمة الشرطة" الصينية في تورونتو
أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية أنها بدأت تحقيقا في التقارير المتعلقة بـ"مراكز خدمة الشرطة" الصينية في مدينة تورونتو. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
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الصين
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان يوم الثلاثاء: "تحقق شرطة الخيالة الملكية الكندية في تقارير عن تدخل محتمل للممثلين الأجانب في "مراكز خدمة الشرطة" غير المعلنة التي يعتقد أنها تعمل نيابة عن جمهورية الصين الشعبية في منطقة تورنتو الكبرى".وأشارت شرطة الخيالة الملكية الكندية في البيان إلى أنها على علم بالتقارير الأخيرة التي تتهم الصين باستهداف المواطنين الصينيين في جميع أنحاء كندا وتحقق الآن في "جميع الجرائم" المتعلقة بمثل هذه الأنشطة.وقال البيان: "هدفنا هو منع الترهيب والتهديدات والمضايقات وكذلك أي شكل من أشكال الضرر الذي يتم تطبيقه نيابة عن كيان أجنبي على أي مجتمع في كندا".وقال البيان أيضا إن شرطة الخيالة الملكية الكندية أكدت أن تدخل الجهات الفاعلة الأجنبية يعتبر تهديدا للأمن القومي الكندي لأنه يسمح بالتدخل المباشر في الشؤون الداخلية للبلاد.وأضاف البيان أن شرطة الخيالة الملكية الكندية ستحقق في جميع المحاولات التي تقوم بها الدول الأجنبية للتدخل في حياة المواطنين الكنديين، بما في ذلك من خلال التهديدات أو المضايقة أو الترهيب أو الفساد.وطلبت السلطات من المواطنين الكنديين التواصل معهم إذا كانوا على علم بأي نشاط ينشأ عن "مراكز خدمة الشرطة" المزعومة أو إذا تعرضوا للتهديد من قبل الصين.
https://sputnikarabic.ae/20221109/كندا-تعتزم-وصف-الصين-بأنها-قوة-عالمية-مزعزعة-بشكل-متزايد-1069992909.html
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كندا تبدأ تحقيقا في "مراكز خدمة الشرطة" الصينية في تورونتو

00:32 GMT 23.11.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnonالشرطة الكندية
الشرطة الكندية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnon
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أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية أنها بدأت تحقيقا في التقارير المتعلقة بـ"مراكز خدمة الشرطة" الصينية في مدينة تورونتو.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان يوم الثلاثاء: "تحقق شرطة الخيالة الملكية الكندية في تقارير عن تدخل محتمل للممثلين الأجانب في "مراكز خدمة الشرطة" غير المعلنة التي يعتقد أنها تعمل نيابة عن جمهورية الصين الشعبية في منطقة تورنتو الكبرى".
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وأشارت شرطة الخيالة الملكية الكندية في البيان إلى أنها على علم بالتقارير الأخيرة التي تتهم الصين باستهداف المواطنين الصينيين في جميع أنحاء كندا وتحقق الآن في "جميع الجرائم" المتعلقة بمثل هذه الأنشطة.
وقال البيان: "هدفنا هو منع الترهيب والتهديدات والمضايقات وكذلك أي شكل من أشكال الضرر الذي يتم تطبيقه نيابة عن كيان أجنبي على أي مجتمع في كندا".
وقال البيان أيضا إن شرطة الخيالة الملكية الكندية أكدت أن تدخل الجهات الفاعلة الأجنبية يعتبر تهديدا للأمن القومي الكندي لأنه يسمح بالتدخل المباشر في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأضاف البيان أن شرطة الخيالة الملكية الكندية ستحقق في جميع المحاولات التي تقوم بها الدول الأجنبية للتدخل في حياة المواطنين الكنديين، بما في ذلك من خلال التهديدات أو المضايقة أو الترهيب أو الفساد.
وطلبت السلطات من المواطنين الكنديين التواصل معهم إذا كانوا على علم بأي نشاط ينشأ عن "مراكز خدمة الشرطة" المزعومة أو إذا تعرضوا للتهديد من قبل الصين.
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