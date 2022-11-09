https://sputnikarabic.ae/20221109/كندا-تعتزم-وصف-الصين-بأنها-قوة-عالمية-مزعزعة-بشكل-متزايد-1069992909.html

كندا تعتزم وصف الصين بأنها "قوة عالمية مزعزعة بشكل متزايد"

كندا تعتزم وصف الصين بأنها "قوة عالمية مزعزعة بشكل متزايد"

تعتزم كبيرة دبلوماسيي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن تصنف الصين كـ"قوة عالمية مزعزعة بشكل متزايد"، مع تحذير مواطنيها من أن يكونوا "متيقظين" عند إدارة... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T16:47+0000

2022-11-09T16:47+0000

2022-11-09T16:47+0000

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ستدلي وزيرة الخارجية ميلاني جولي بهذه التصريحات في خطاب لمؤسسة آسيا والمحيط الهادئ يوم الأربعاء في تورونتو، قبل وقت قصير من مغادرتها في رحلة طويلة عبر آسيا مع ترودو لحضور قمة مجموعة العشرين واجتماعات أخرى.جاء ذلك بحسب ما كشفته صحيفة "غلوب آند ميل" نقلا عن محتويات الخطاب لأول مرة، وهو ما أكدته أيضا وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مسؤول اطلع على الوثيقة.وقال المسؤول للوكالة إن جولي ستستخدم ظهورها في تورنتو لتعلن أن كندا ستضيف "خبراء متخصصين" بشأن الصين إلى سفاراتها في آسيا للحصول على قراءة أفضل للنوايا الصينية.كما ستقول جولي في الخطاب إنه لا يزال يتعين على كندا التعاون مع الصين في العديد من القضايا، لا سيما بشأن تغير المناخ. لكنها ستتعهد أيضا بالتطريق إلى انتهاكات حقوق الإنسان حرية التعبير وتعميق العلاقات الاقتصادية مع تايوان.رفضت وزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، اتهامات كندا لبكين بالتدخل في انتخاباتها. وقال المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، تشاو ليجان، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو ، إنه "يجب على كندا التوقف عن إصدار تصريحات تضر بالعلاقات مع الصين، وليس للصين أي مصلحة في الشؤون الداخلية لكندا".ويأتي تعقيب الصين ردا على تصريحات جاستن ترودو، يوم الاثنين، عندما طُلب منه التعليق على التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بكين حاولت التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 من خلال تمويل أكثر من عشرة مرشحين.وقال ترودو: "لسوء الحظ، نرى دولا وجهات فاعلة من جميع أنحاء العالم، سواء كانت الصين أو غيرها، تواصل ممارسة الألعاب العدوانية مع مؤسساتنا".

https://sputnikarabic.ae/20221108/الصين-تطالب-ليتوانيا-بالتعامل-بحذر-مع-تايوان-1069955079.html

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