https://sputnikarabic.ae/20221123/لافرينتيف-موسكو-تتلقى-إشارات-من-أنقرة-ودمشق-حول-الاستعداد-لاتخاذ-خطوات-تجاه-بعضهما-البعض---1070467089.html

لافرينتييف: موسكو تتلقى إشارات من أنقرة ودمشق حول الاستعداد لاتخاذ خطوات تجاه بعضهما بعضا

لافرينتييف: موسكو تتلقى إشارات من أنقرة ودمشق حول الاستعداد لاتخاذ خطوات تجاه بعضهما بعضا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تتلقى إشارات من أنقرة ودمشق بشأن استعدادهما لاتخاذ خطوات تجاه بعضهما بعضا،... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T11:26+0000

2022-11-23T11:26+0000

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روسيا

العالم العربي

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قال لافرينتييف عقب الجلسة الـ 19 في صيغة أستانا حول سوريا: "نأمل أن نشهد تدريجيا تقاربا سوريا تركيا، وهذا ببساطة ضروري، لأنهما دولتين متجاورتين يجب أن تعيشا في صداقة". وشدد لافرينتييف على ضرورة مواصلة العمل في هذا الشأن مع جميع الأطراف المعنية، ومحاولة إيجاد حل سلمي لـ "القضية الكردية".وأشار لافرينتييف إلى أن تركيا لم تخطر روسيا بشكل مسبق بالعملية الجوية في سوريا والعراق، وسيتم بحث الموضوع خلال الاجتماع الخاص بسوريا في أستانا.وقال لافرينتييف: "نأمل في إقناع شركائنا الأتراك بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة على الأراضي السورية".وعارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، اليوم الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي شمال شرقي سوريا.وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: "نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمالي سوريا".بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.

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