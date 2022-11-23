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https://sputnikarabic.ae/20221123/مفاجآت-المونديال-مستمرة-اليابان-تصعق-ألمانيا-وتقلب-تأخرها-إلى-فوز-ثمين-1070481660.html
مفاجآت المونديال مستمرة... اليابان تصعق ألمانيا وتقلب تأخرها إلى فوز ثمين
مفاجآت المونديال مستمرة... اليابان تصعق ألمانيا وتقلب تأخرها إلى فوز ثمين
استمرت مفاجآت كأس العالم قطر 2022، حيث تمكن المنتخب الياباني من هزيمة نظيره الألماني، اليوم الأربعاء، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T16:46+0000
2022-11-23T16:46+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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بادر المنتخب الألماني بالتقدم بهدف في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء أسكنها اللاعب إلكاي غوندوغان، في شباك مرمى المنتخب الياباني لينتهي الشوط بتقدم الماكينات الألمانية.جاءت المفاجأة في الشوط الثاني، حيث قلب منتخب "الساموراي" الطاولة على الألمان ليحول تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين في غضون 8 دقائق في مفاجأة مدوية.جاء الهدف الأول للمنتخب الياباني عن طريق لاعبه ريتسو دوان في الدقيقة 75، ثم سجل تاكوما أسانو هدف التقدم في الدقيقة 83 وسط صدمة وذهول الألمان.لم تفلح محاولات منتخب الألمان في الوقت المتبقي من المباراة، حيث حاول لاعبوه الضغط بكل قوة لكن دون جدوى، حيث صمد محاربو الساموراي الذين دافعوا باستماتة عن مرماهم لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لليابان.هذه النتيجة رفعت رصيد المنتخب الياباني بنقاط المباراة الثلاث، فيما بقي رصيد منتخب ألمانيا دون نقاط، وستواجه ألمانيا في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، منتخب إسبانيا.يذكر أن المنتخب السعودي كان قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل، أمس الثلاثاء، عندما هزم نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف بكأس العالم 2022.وتقدم ليونيل ميسي بهدف لمنتخب الأرجنتين من علامة الجزاء قبل أن يسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفين مبكرين في الشوط الثاني ليحقق "الأخضر" أول انتصار في كأس العالم الحالية.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الكشف-عن-سبب-وضع-لاعبي-المنتخب-الألماني-أياديهم-على-أفواههم-قبل-المباراة-1070475607.html
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بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع
بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع

مفاجآت المونديال مستمرة... اليابان تصعق ألمانيا وتقلب تأخرها إلى فوز ثمين

16:46 GMT 23.11.2022
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استمرت مفاجآت كأس العالم قطر 2022، حيث تمكن المنتخب الياباني من هزيمة نظيره الألماني، اليوم الأربعاء، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.
بادر المنتخب الألماني بالتقدم بهدف في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء أسكنها اللاعب إلكاي غوندوغان، في شباك مرمى المنتخب الياباني لينتهي الشوط بتقدم الماكينات الألمانية.
جاءت المفاجأة في الشوط الثاني، حيث قلب منتخب "الساموراي" الطاولة على الألمان ليحول تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين في غضون 8 دقائق في مفاجأة مدوية.
جاء الهدف الأول للمنتخب الياباني عن طريق لاعبه ريتسو دوان في الدقيقة 75، ثم سجل تاكوما أسانو هدف التقدم في الدقيقة 83 وسط صدمة وذهول الألمان.
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14:41 GMT
لم تفلح محاولات منتخب الألمان في الوقت المتبقي من المباراة، حيث حاول لاعبوه الضغط بكل قوة لكن دون جدوى، حيث صمد محاربو الساموراي الذين دافعوا باستماتة عن مرماهم لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لليابان.
هذه النتيجة رفعت رصيد المنتخب الياباني بنقاط المباراة الثلاث، فيما بقي رصيد منتخب ألمانيا دون نقاط، وستواجه ألمانيا في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، منتخب إسبانيا.
يذكر أن المنتخب السعودي كان قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل، أمس الثلاثاء، عندما هزم نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف بكأس العالم 2022.
وتقدم ليونيل ميسي بهدف لمنتخب الأرجنتين من علامة الجزاء قبل أن يسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفين مبكرين في الشوط الثاني ليحقق "الأخضر" أول انتصار في كأس العالم الحالية.
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