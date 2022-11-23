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https://sputnikarabic.ae/20221123/مولدوفا-تعلق-على-بيان-شركة-غازبروم-بشأن-الغاز-الموجود-في-أوكرانيا-1070452082.html
مولدوفا تعلق على بيان شركة "غازبروم" بشأن الغاز الموجود في أوكرانيا
مولدوفا تعلق على بيان شركة "غازبروم" بشأن الغاز الموجود في أوكرانيا
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية في مولدوفا، أندريه سبينو، أن حجم الغاز الذي يمثل احتياطيات مولدوفا لا يزال في أوكرانيا وسيتم دفع ثمنه. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T06:41+0000
2022-11-23T06:41+0000
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وكتب سبينو على صفحته الخاصة في "تلغرام": "كميات الغاز التي تسميها غازبروم المتبقية في أوكرانيا هي مدخراتنا واحتياطياتنا المخزنة في مستودعات في أوكرانيا"، موضحا أن "هذه الكميات قد دُفع ثمنها وستدفعه مولدوفا بالكامل".ووفقا له، فإن كل الغاز الذي يتم توفيره لمولدوفا يدخل البلاد قبل أن يتم تخزين جزء منه في أوكرانيا، كما تقوم مولدوفا بتخرين جزء من احتياطي الغاز في رومانيا.وشدد سبينو على أن "مولدوفا لديها بالفعل أكثر من 200 مليون متر مكعب من الغاز المخزن، حيث لا داعي للضغط والابتزاز والتهديدات ولدى البلاد استقلال في مجال الطاقة".ورصدت شركة غازبروم تراكمًا للغاز الروسي المقرر تسليمه إلى المستهلكين في مولدوفا بموجب عقد مع شركة "مولدوفاغاز" في أوكرانيا.وبحسب بيان شركة "غازبروم"، فإن "حجم الغاز الذي توفره شركة غازبروم لشركة "سوجا" لنقله إلى مولدوفا عبر أراضي أوكرانيا يتجاوز حجم الغاز المنقول على حدود أوكرانيا مع مولدوفا".
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العالم

مولدوفا تعلق على بيان شركة "غازبروم" بشأن الغاز الموجود في أوكرانيا

06:41 GMT 23.11.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
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أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية في مولدوفا، أندريه سبينو، أن حجم الغاز الذي يمثل احتياطيات مولدوفا لا يزال في أوكرانيا وسيتم دفع ثمنه.
وكتب سبينو على صفحته الخاصة في "تلغرام": "كميات الغاز التي تسميها غازبروم المتبقية في أوكرانيا هي مدخراتنا واحتياطياتنا المخزنة في مستودعات في أوكرانيا"، موضحا أن "هذه الكميات قد دُفع ثمنها وستدفعه مولدوفا بالكامل".
ووفقا له، فإن كل الغاز الذي يتم توفيره لمولدوفا يدخل البلاد قبل أن يتم تخزين جزء منه في أوكرانيا، كما تقوم مولدوفا بتخرين جزء من احتياطي الغاز في رومانيا.
وشدد سبينو على أن "مولدوفا لديها بالفعل أكثر من 200 مليون متر مكعب من الغاز المخزن، حيث لا داعي للضغط والابتزاز والتهديدات ولدى البلاد استقلال في مجال الطاقة".
ورصدت شركة غازبروم تراكمًا للغاز الروسي المقرر تسليمه إلى المستهلكين في مولدوفا بموجب عقد مع شركة "مولدوفاغاز" في أوكرانيا.
وبحسب بيان شركة "غازبروم"، فإن "حجم الغاز الذي توفره شركة غازبروم لشركة "سوجا" لنقله إلى مولدوفا عبر أراضي أوكرانيا يتجاوز حجم الغاز المنقول على حدود أوكرانيا مع مولدوفا".
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