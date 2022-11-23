https://sputnikarabic.ae/20221123/وكالة-واشنطن-وحلفاؤها-يعتزمون-تعديل-سقف-أسعار-النفط-الروسي-عدة-مرات-في-السنة-1070459257.html
وكالة: واشنطن وحلفاؤها يعتزمون تعديل سقف أسعار النفط الروسي عدة مرات في السنة
وكالة: واشنطن وحلفاؤها يعتزمون تعديل سقف أسعار النفط الروسي عدة مرات في السنة
أفاد مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي، بتعديل سعر النفط... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T09:36+0000
2022-11-23T09:36+0000
2022-11-23T09:36+0000
العالم
روسيا
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
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موسكو –سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، قوله: "هدفنا هو مراجعة هذا بشكل منتظم، وآمل أن يحدث بشكل ربع سنوي أو حتى نصف سنوي لأننا نريد تحقيق الاستقرار في السوق".وسعى وزراء مال دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في أيلول/سبتمبر، إلى فرض قيود على أسعار النفط الروسي، كجزء من توسيع العقوبات.وقدم الاتحاد الأوروبي، في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة.وصعّد الغرب ضغوط العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن هذه العقوبات كان لها ارتدادات على قاسية على من فرضها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وبيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب؛ والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وأكد بوتين أن الهدف الرئيس للغرب يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس؛ مشدداً على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشاكل، التي يخلقها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20221122/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-كيانات-بيلاروسية-1070436640.html
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العالم, روسيا, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
العالم, روسيا, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
وكالة: واشنطن وحلفاؤها يعتزمون تعديل سقف أسعار النفط الروسي عدة مرات في السنة
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أفاد مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي، بتعديل سعر النفط عدة مرات سنويا وليس شهريا.
موسكو –سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، قوله: "هدفنا هو مراجعة هذا بشكل منتظم، وآمل أن يحدث بشكل ربع سنوي أو حتى نصف سنوي لأننا نريد تحقيق الاستقرار في السوق".
وسعى وزراء مال دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في أيلول/سبتمبر، إلى فرض قيود على أسعار النفط الروسي
، كجزء من توسيع العقوبات.
وقدم الاتحاد الأوروبي، في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة.
وصعّد الغرب ضغوط العقوبات
ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن هذه العقوبات كان لها ارتدادات على قاسية على من فرضها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وبيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب؛ والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وأكد بوتين أن الهدف الرئيس للغرب يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس؛ مشدداً على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشاكل، التي يخلقها الغرب لها.