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كندا تفرض عقوبات جديدة على كيانات بيلاروسية
كندا تفرض عقوبات جديدة على كيانات بيلاروسية
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في اجتماع لها مع وفد من المعارضة البيلاروسية في الخارج، أن كندا تفرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا "لمساعدتها روسيا في... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:10+0000
2022-11-22T15:10+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت جولي: "من خلال ترك أراضيها بمثابة منصة انطلاق لهجمات روسيا على أوكرانيا، تعمل القيادة البيلاروسية على تمكين انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان في أماكن مثل بوتشا وإيزيوم وماريوبول"، حسبما ذكره الموقع الرسمي لحكومة كندا اليوم الثلاثاء.وصرح رئيس وزراء بيلاروسيا، رومان غولوفتشينكو، في اجتماع مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، اليوم الثلاثاء، أن "إيران وبيلاروسيا تعاونتا بنجاح على مدى العقود الماضية".وقال غولوفتشينكو في الاجتماع: "تحدثتم بشكل صحيح للغاية عن العقوبات غير الشرعية التي تتعرض لها دولنا والضغوط الاقتصادية التي توشك على أن تصنف ضمن الإرهاب الاقتصادي"، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للحكومة البيلاروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221122/بيلاروسيا-تسعى-لحل-الأحزاب-التي-لا-تتوافق-أنشطتها-مع-مفهوم-الأمن-القومي-1070420456.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار كندا
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار كندا

كندا تفرض عقوبات جديدة على كيانات بيلاروسية

15:10 GMT 22.11.2022
© AFP 2022 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / DON EMMERT
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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في اجتماع لها مع وفد من المعارضة البيلاروسية في الخارج، أن كندا تفرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا "لمساعدتها روسيا في العملية العسكرية ومحاولة ضم روسيا للأراضي الأوكرانية".
وقالت جولي: "من خلال ترك أراضيها بمثابة منصة انطلاق لهجمات روسيا على أوكرانيا، تعمل القيادة البيلاروسية على تمكين انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان في أماكن مثل بوتشا وإيزيوم وماريوبول"، حسبما ذكره الموقع الرسمي لحكومة كندا اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن "تجاهل الرئيس لوكاشينكو الكامل لحقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي غير مبرر لذلك، تفرض كندا عقوبات على 22 مسؤولًا بيلاروسيًا إضافيًا، بمن فيهم المتواطئون في تمركز ونقل الأفراد والمعدات العسكرية الروسية في العملية العسكرية في أوكرانيا".

وزارة الدفاع البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
بيلاروسيا تسعى لحل الأحزاب التي لا تتوافق أنشطتها مع مفهوم الأمن القومي
09:22 GMT
كما تفرض كندا عقوبات على 16 شركة بيلاروسية إضافية تعمل في التصنيع العسكري والتكنولوجيا والهندسة والبنوك والنقل بالسكك الحديدية.
وصرح رئيس وزراء بيلاروسيا، رومان غولوفتشينكو، في اجتماع مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، اليوم الثلاثاء، أن "إيران وبيلاروسيا تعاونتا بنجاح على مدى العقود الماضية".
وقال غولوفتشينكو في الاجتماع: "تحدثتم بشكل صحيح للغاية عن العقوبات غير الشرعية التي تتعرض لها دولنا والضغوط الاقتصادية التي توشك على أن تصنف ضمن الإرهاب الاقتصادي"، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للحكومة البيلاروسية.
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