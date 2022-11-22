https://sputnikarabic.ae/20221122/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-كيانات-بيلاروسية-1070436640.html

كندا تفرض عقوبات جديدة على كيانات بيلاروسية

كندا تفرض عقوبات جديدة على كيانات بيلاروسية

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في اجتماع لها مع وفد من المعارضة البيلاروسية في الخارج، أن كندا تفرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا "لمساعدتها روسيا في... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقالت جولي: "من خلال ترك أراضيها بمثابة منصة انطلاق لهجمات روسيا على أوكرانيا، تعمل القيادة البيلاروسية على تمكين انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان في أماكن مثل بوتشا وإيزيوم وماريوبول"، حسبما ذكره الموقع الرسمي لحكومة كندا اليوم الثلاثاء.وصرح رئيس وزراء بيلاروسيا، رومان غولوفتشينكو، في اجتماع مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، اليوم الثلاثاء، أن "إيران وبيلاروسيا تعاونتا بنجاح على مدى العقود الماضية".وقال غولوفتشينكو في الاجتماع: "تحدثتم بشكل صحيح للغاية عن العقوبات غير الشرعية التي تتعرض لها دولنا والضغوط الاقتصادية التي توشك على أن تصنف ضمن الإرهاب الاقتصادي"، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للحكومة البيلاروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221122/بيلاروسيا-تسعى-لحل-الأحزاب-التي-لا-تتوافق-أنشطتها-مع-مفهوم-الأمن-القومي-1070420456.html

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