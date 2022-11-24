https://sputnikarabic.ae/20221124/إقامة-مهرجان-الفيلم-الروسي-في-دبي-لأول-مرة-1070511741.html
إقامة مهرجان الفيلم الروسي في دبي لأول مرة
إقامة مهرجان الفيلم الروسي في دبي لأول مرة
ذكرت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روسكينو"، أن مهرجان الفيلم الروسي سيقام لأول مرة في دبي ، وستقام العروض في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T14:27+0000
2022-11-24T14:27+0000
2022-11-24T14:27+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونقلت الخدمة الصحفية عن الرئيس التنفيذي لشركة "روسكينو" إينا شاليتو، أن الرسوم المتحركة الروسية تحظى بشعبية في الشرق الأوسط.وأضافت شاليتو "قبل ذلك أمضينا أيام السينما الروسية بنجاح في الأردن والبحرين، وآمل أن تلقى أفلامنا الترحيب الحار بنفس القدر في دبي".ومن بين المشاريع السينمائية التي تقدمها الشركة الروسية في دبي، المسلسل العائلي "تشيبوراشكا" والأفلام التاريخية "يكاترينا"، "توبول"، "اتحاد الإنقاذ"، الفيلم الرياضي "الاستاذ"، الفيلم الدرامي "11 رجلا"، فيلم الرسوم المتحركة "تشينك".يشار إلى أن الصناعة السينمائية الروسية تشارك للمرة الثانية في معرض دبي حيث تقدم مضمونها السينمائي وتتعاون مع الصناعات السينمائية الرائدة في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا.يذكر أن مهرجان الفيلم الروسي، أيام السينما الروسية في الخارج، والتي تقيمها مؤسسة "روسكينو" بدعم من وزارة الثقافة منذ عام 2020، هدفهم الرئيسي هو تعريف المشاهدين الأجانب بتنوع المحتوى الروسي الحديث.
https://sputnikarabic.ae/20221012/عرض-فيلم-روسي-في-مهرجان-البحرين-السينمائي-2022-1068938232.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منوعات
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منوعات
إقامة مهرجان الفيلم الروسي في دبي لأول مرة
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ذكرت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روسكينو"، أن مهرجان الفيلم الروسي سيقام لأول مرة في دبي ، وستقام العروض في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ونقلت الخدمة الصحفية عن الرئيس التنفيذي لشركة "روسكينو" إينا شاليتو، أن الرسوم المتحركة الروسية تحظى بشعبية في الشرق الأوسط.
وأضافت شاليتو "قبل ذلك أمضينا أيام السينما الروسية
بنجاح في الأردن والبحرين، وآمل أن تلقى أفلامنا الترحيب الحار بنفس القدر في دبي".
ومن بين المشاريع السينمائية التي تقدمها الشركة الروسية في دبي، المسلسل العائلي "تشيبوراشكا" والأفلام التاريخية "يكاترينا"، "توبول"، "اتحاد الإنقاذ"، الفيلم الرياضي "الاستاذ"، الفيلم الدرامي "11 رجلا"، فيلم الرسوم المتحركة "تشينك".
يشار إلى أن الصناعة السينمائية الروسية
تشارك للمرة الثانية في معرض دبي حيث تقدم مضمونها السينمائي وتتعاون مع الصناعات السينمائية الرائدة في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن مهرجان الفيلم الروسي، أيام السينما الروسية في الخارج، والتي تقيمها مؤسسة "روسكينو" بدعم من وزارة الثقافة منذ عام 2020، هدفهم الرئيسي هو تعريف المشاهدين الأجانب بتنوع المحتوى الروسي الحديث.