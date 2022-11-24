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https://sputnikarabic.ae/20221124/إقامة-مهرجان-الفيلم-الروسي-في-دبي-لأول-مرة-1070511741.html
إقامة مهرجان الفيلم الروسي في دبي لأول مرة
إقامة مهرجان الفيلم الروسي في دبي لأول مرة
ذكرت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روسكينو"، أن مهرجان الفيلم الروسي سيقام لأول مرة في دبي ، وستقام العروض في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T14:27+0000
2022-11-24T14:27+0000
روسيا
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ونقلت الخدمة الصحفية عن الرئيس التنفيذي لشركة "روسكينو" إينا شاليتو، أن الرسوم المتحركة الروسية تحظى بشعبية في الشرق الأوسط.وأضافت شاليتو "قبل ذلك أمضينا أيام السينما الروسية بنجاح في الأردن والبحرين، وآمل أن تلقى أفلامنا الترحيب الحار بنفس القدر في دبي".ومن بين المشاريع السينمائية التي تقدمها الشركة الروسية في دبي، المسلسل العائلي "تشيبوراشكا" والأفلام التاريخية "يكاترينا"، "توبول"، "اتحاد الإنقاذ"، الفيلم الرياضي "الاستاذ"، الفيلم الدرامي "11 رجلا"، فيلم الرسوم المتحركة "تشينك".يشار إلى أن الصناعة السينمائية الروسية تشارك للمرة الثانية في معرض دبي حيث تقدم مضمونها السينمائي وتتعاون مع الصناعات السينمائية الرائدة في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا.يذكر أن مهرجان الفيلم الروسي، أيام السينما الروسية في الخارج، والتي تقيمها مؤسسة "روسكينو" بدعم من وزارة الثقافة منذ عام 2020، هدفهم الرئيسي هو تعريف المشاهدين الأجانب بتنوع المحتوى الروسي الحديث.
https://sputnikarabic.ae/20221012/عرض-فيلم-روسي-في-مهرجان-البحرين-السينمائي-2022-1068938232.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منوعات
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منوعات

إقامة مهرجان الفيلم الروسي في دبي لأول مرة

14:27 GMT 24.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayعرض فيلم "أرض محروقة" في البيت الروسي بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2022
عرض فيلم أرض محروقة في البيت الروسي بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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ذكرت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روسكينو"، أن مهرجان الفيلم الروسي سيقام لأول مرة في دبي ، وستقام العروض في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ونقلت الخدمة الصحفية عن الرئيس التنفيذي لشركة "روسكينو" إينا شاليتو، أن الرسوم المتحركة الروسية تحظى بشعبية في الشرق الأوسط.
وأضافت شاليتو "قبل ذلك أمضينا أيام السينما الروسية بنجاح في الأردن والبحرين، وآمل أن تلقى أفلامنا الترحيب الحار بنفس القدر في دبي".
ومن بين المشاريع السينمائية التي تقدمها الشركة الروسية في دبي، المسلسل العائلي "تشيبوراشكا" والأفلام التاريخية "يكاترينا"، "توبول"، "اتحاد الإنقاذ"، الفيلم الرياضي "الاستاذ"، الفيلم الدرامي "11 رجلا"، فيلم الرسوم المتحركة "تشينك".
يشار إلى أن الصناعة السينمائية الروسية تشارك للمرة الثانية في معرض دبي حيث تقدم مضمونها السينمائي وتتعاون مع الصناعات السينمائية الرائدة في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا.
سينما خودوزيسفيني بعد ترميمها، وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
عرض فيلم روسي في مهرجان البحرين السينمائي 2022
12 أكتوبر, 12:53 GMT
يذكر أن مهرجان الفيلم الروسي، أيام السينما الروسية في الخارج، والتي تقيمها مؤسسة "روسكينو" بدعم من وزارة الثقافة منذ عام 2020، هدفهم الرئيسي هو تعريف المشاهدين الأجانب بتنوع المحتوى الروسي الحديث.
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