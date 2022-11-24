https://sputnikarabic.ae/20221124/إيران-تؤكد-أن-عملياتها-العسكرية-شمالي-العراق-هدفها-حماية-أمنها-القومي-1070506139.html
إيران تؤكد أن عملياتها العسكرية شمالي العراق هدفها حماية أمنها القومي
إيران تؤكد أن عملياتها العسكرية شمالي العراق هدفها حماية أمنها القومي
طالبت البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة العراقية لإغلاق مقرات ونزع سلاح "الإرهابيين" المناوئين... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T12:46+0000
2022-11-24T12:46+0000
2022-11-24T12:46+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أرسلت بعثة إيران رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن لتوضيح الموقف بشأن استهداف شمالي العراق، خلال الأيام الماضية.وجاء في الرسالة أن إيران لم يبق أمامها خيار آخر بعد المشاورات العديدة التي أجرتها مع مسؤولي الحكومة العراقية وشمالي العراق، وأوضحت "لم يبق أمام إيران خيار آخر سوى استخدام حقها المبدئي في الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي بهدف حماية أمنها القومي".وتابعت:ولفتت إلى أن إيران "كانت منذ سنوات هدفا لهجمات الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان العراق"، مشددة على أن هذه الجماعات "كثفت مؤخرًا من أنشطتها ونقلت بشكل غير قانوني كميات كبيرة من الأسلحة إلى إيران لتسليح الجماعات التابعة لها التي تنوي القيام بعمليات إرهابية، مما أدى إلى زيادة الخسائر البشرية والوحشية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".وأكدت إيران "على ضرورة وجود القوات العسكرية العراقية على الحدود الدولية للبلدين". ولفتت الوكالة إلى أن "الوفد العراقي وافق على هذه الطلبات والتزم بوضع إطار زمني لاستكمال نزع سلاح هذه الزمر الإرهابية".وأضافت: "للأسف، لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعال لتنفيذ هذا الاتفاق لغاية اليوم، وبالتالي فإن إيران تطالب بالتاكيد بتنفيذ الاتفاقية المذكورة أعلاه".وشددت إيران على أنها "تحترم بالكامل أمن العراق واستقراره والتزامها بسلامة أراضي جمهورية العراق ووحدتها وسيادتها".
https://sputnikarabic.ae/20221123/العراق-يقرر-وضع-خطة-لإعادة-انتشار-قواته-على-حدود-إيران-وتركيا-بعد-هجمات-استهدفت-كردستان-1070487627.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران تؤكد أن عملياتها العسكرية شمالي العراق هدفها حماية أمنها القومي
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طالبت البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة العراقية لإغلاق مقرات ونزع سلاح "الإرهابيين" المناوئين لها في شمال العراق.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
أرسلت بعثة إيران رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن لتوضيح الموقف بشأن استهداف شمالي العراق، خلال الأيام الماضية.
وجاء في الرسالة أن إيران لم يبق أمامها خيار آخر بعد المشاورات العديدة التي أجرتها مع مسؤولي الحكومة العراقية وشمالي العراق، وأوضحت "لم يبق أمام إيران خيار آخر سوى استخدام حقها المبدئي في الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي بهدف حماية أمنها القومي".
"بناء على ذلك قامت مؤخرًا بعمليات ضد الجماعات الإرهابية المتمركزة في المنطقة الشمالية من العراق".
ولفتت إلى أن إيران "كانت منذ سنوات هدفا لهجمات الجماعات الإرهابية
المتمركزة في إقليم كردستان العراق"، مشددة على أن هذه الجماعات "كثفت مؤخرًا من أنشطتها ونقلت بشكل غير قانوني كميات كبيرة من الأسلحة إلى إيران لتسليح الجماعات التابعة لها التي تنوي القيام بعمليات إرهابية، مما أدى إلى زيادة الخسائر البشرية والوحشية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".
وأكدت إيران "على ضرورة وجود القوات العسكرية العراقية على الحدود الدولية للبلدين". ولفتت الوكالة إلى أن "الوفد العراقي وافق على هذه الطلبات والتزم بوضع إطار زمني لاستكمال نزع سلاح هذه الزمر الإرهابية".
وأضافت: "للأسف، لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعال لتنفيذ هذا الاتفاق لغاية اليوم، وبالتالي فإن إيران تطالب بالتاكيد بتنفيذ الاتفاقية المذكورة أعلاه".
وشددت إيران على أنها "تحترم بالكامل أمن العراق واستقراره والتزامها بسلامة أراضي جمهورية العراق ووحدتها وسيادتها".