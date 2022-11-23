https://sputnikarabic.ae/20221123/العراق-يقرر-وضع-خطة-لإعادة-انتشار-قواته-على-حدود-إيران-وتركيا-بعد-هجمات-استهدفت-كردستان-1070487627.html

العراق يقرر وضع خطة لإعادة انتشار قواته على حدود إيران وتركيا بعد هجمات استهدفت كردستان

العراق يقرر وضع خطة لإعادة انتشار قواته على حدود إيران وتركيا بعد هجمات استهدفت كردستان

قررت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على الهجمات من الدولتين على... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T21:08+0000

2022-11-23T21:08+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، نشرته رئاسة الوزراء، فقد عقد المجلس اجتماعا في حضور رئيس أركان قوات البيشمركة الكردية، حيث ناقشت الأطراف الاعتداءات التركية والإيرانية، وتم اتخاذ عدة قرارات بينها "وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا".وتابع البيان أن من بين القرارات أيضًا "التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة... بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية"، بجانب "تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها".وجاء ذلك بجانب "المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية".وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ أسابيع، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20221122/السوداني-يؤكد-رفض-العراق-أي-اعتداءات-على-أراضيه-من-جانب-تركيا-أو-إيران-1070445011.html

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