عربي
https://sputnikarabic.ae/20221124/المبعوث-الروسي-الخاص-إلى-سوريا-النشاط-المتزايد-للأكراد-في-سوريا-والعراق-بتوجيه-من-الولايات-المتحدة--1070489268.html
المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا: النشاط المتزايد للأكراد في سوريا والعراق بتوجيه من الولايات المتحدة
المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا: النشاط المتزايد للأكراد في سوريا والعراق بتوجيه من الولايات المتحدة
قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، الأربعاء، إن النشاط المتزايد للأكراد في سوريا والعراق من المرجح أن يوجهه الولايات المتحدة. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T02:31+0000
2022-11-24T02:31+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/16/1054450889_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_d283a154a0fbdb8163b43fb53c18db4e.jpg
أستانا - سبوتنيك. وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك": "حقيقة أن الوضع أصبح أسوأ مؤخرا ليس فقط في شمال شرق سوريا، ولكن أيضا في كردستان العراق - نعتقد أنه يجب أن يكون هناك سبب لذلك".ووفقا له، يعتبر ما يسمى بالغرب الجماعي الملف السوري جبهة إضافية في الكفاح ضد روسيا وسط عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال لافرينتييف: "مؤخرا، ربما يحدث هذا التكثيف لأنشطة الأكراد ضد إيران والأكراد السوريين ضد تركيا لسبب ما، وربما يكون قائد متمرس وراء ذلك".وأضاف: "يمكن القول هنا دون أي غموض إن الولايات المتحدة على الأرجح وراء ذلك"، لأن الولايات المتحدة تدعم أيضا الأكراد الإيرانيين، وتحرضهم على الاحتجاج. بالطبع، يزود الأمريكيون شمال شرق سوريا بالأسلحة والمواد الغذائية - الأكراد، بالطبع، يعتمدون عليهم بشدة".وعارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي شمال شرقي سوريا.وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: "نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمالي سوريا".بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.
https://sputnikarabic.ae/20221123/مع-تواصل-القصف-هل-تشن-تركيا-عملية-برية-في-سوريا-وتنهار-التفاهمات-الأخيرة؟-1070484384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/16/1054450889_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_f53d688beeb20183db59a545d58c3731.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا: النشاط المتزايد للأكراد في سوريا والعراق بتوجيه من الولايات المتحدة

02:31 GMT 24.11.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، محادثات أستانا في مدينة نورسلطان، كزاخستان 21 ديسمبر 2021
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، محادثات أستانا في مدينة نورسلطان، كزاخستان 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، الأربعاء، إن النشاط المتزايد للأكراد في سوريا والعراق من المرجح أن يوجهه الولايات المتحدة.
أستانا - سبوتنيك. وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك": "حقيقة أن الوضع أصبح أسوأ مؤخرا ليس فقط في شمال شرق سوريا، ولكن أيضا في كردستان العراق - نعتقد أنه يجب أن يكون هناك سبب لذلك".
الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
مع تواصل القصف... هل تشن تركيا عملية برية في سوريا وتنهار التفاهمات الأخيرة؟
أمس, 18:54 GMT
ووفقا له، يعتبر ما يسمى بالغرب الجماعي الملف السوري جبهة إضافية في الكفاح ضد روسيا وسط عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال لافرينتييف: "مؤخرا، ربما يحدث هذا التكثيف لأنشطة الأكراد ضد إيران والأكراد السوريين ضد تركيا لسبب ما، وربما يكون قائد متمرس وراء ذلك".
وأضاف: "يمكن القول هنا دون أي غموض إن الولايات المتحدة على الأرجح وراء ذلك"، لأن الولايات المتحدة تدعم أيضا الأكراد الإيرانيين، وتحرضهم على الاحتجاج. بالطبع، يزود الأمريكيون شمال شرق سوريا بالأسلحة والمواد الغذائية - الأكراد، بالطبع، يعتمدون عليهم بشدة".
وعارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي شمال شرقي سوريا.
وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: "نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمالي سوريا".

بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:44 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة22 نوفمبر, 13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала