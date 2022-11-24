https://sputnikarabic.ae/20221124/المبعوث-الروسي-الخاص-إلى-سوريا-النشاط-المتزايد-للأكراد-في-سوريا-والعراق-بتوجيه-من-الولايات-المتحدة--1070489268.html

المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا: النشاط المتزايد للأكراد في سوريا والعراق بتوجيه من الولايات المتحدة

المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا: النشاط المتزايد للأكراد في سوريا والعراق بتوجيه من الولايات المتحدة

قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، الأربعاء، إن النشاط المتزايد للأكراد في سوريا والعراق من المرجح أن يوجهه الولايات المتحدة. 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T02:31+0000

2022-11-24T02:31+0000

2022-11-24T02:31+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/16/1054450889_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_d283a154a0fbdb8163b43fb53c18db4e.jpg

أستانا - سبوتنيك. وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك": "حقيقة أن الوضع أصبح أسوأ مؤخرا ليس فقط في شمال شرق سوريا، ولكن أيضا في كردستان العراق - نعتقد أنه يجب أن يكون هناك سبب لذلك".ووفقا له، يعتبر ما يسمى بالغرب الجماعي الملف السوري جبهة إضافية في الكفاح ضد روسيا وسط عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال لافرينتييف: "مؤخرا، ربما يحدث هذا التكثيف لأنشطة الأكراد ضد إيران والأكراد السوريين ضد تركيا لسبب ما، وربما يكون قائد متمرس وراء ذلك".وأضاف: "يمكن القول هنا دون أي غموض إن الولايات المتحدة على الأرجح وراء ذلك"، لأن الولايات المتحدة تدعم أيضا الأكراد الإيرانيين، وتحرضهم على الاحتجاج. بالطبع، يزود الأمريكيون شمال شرق سوريا بالأسلحة والمواد الغذائية - الأكراد، بالطبع، يعتمدون عليهم بشدة".وعارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي شمال شرقي سوريا.وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: "نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمالي سوريا".بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.

https://sputnikarabic.ae/20221123/مع-تواصل-القصف-هل-تشن-تركيا-عملية-برية-في-سوريا-وتنهار-التفاهمات-الأخيرة؟-1070484384.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم