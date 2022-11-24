https://sputnikarabic.ae/20221124/اليمن-مقتل-جندي-وإصابة-5-اثر-هجوم-جوي-منسوب-لـأنصار-الله-في-محافظة-الضالع-1070508726.html
اليمن.. مقتل جندي وإصابة 5 اثر هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" في محافظة الضالع
اليمن.. مقتل جندي وإصابة 5 اثر هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" في محافظة الضالع
قُتل جندي يمني وأصيب آخرون، اليوم الخميس، اثر هجوم جوي منسوب لجماعة "أنصار الله"، استهدف ثكنة في محافظة الضالع وسط اليمن. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T13:09+0000
2022-11-24T13:09+0000
2022-11-24T13:09+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرة مُسيرة تابعة لـ"أنصار الله" هاجمت ثكنة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن]، في منطقة الجُب شمال غربي الضالع.وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة.ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن الهجوم الجوي المنسوب لها.ويأتي الهجوم الجوي، غداة مقتل جنديين من الجيش اليمني وإصابة ثالث اثر هجوم جوي مماثل منسوب لجماعة "أنصار الله".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221123/اليمن-مقتل-جنديين-وإصابة-آخر-إثر-هجوم-جوي-منسوب-لـأنصار-الله-في-حضرموت-1070485418.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أنصار الله
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أنصار الله
اليمن.. مقتل جندي وإصابة 5 اثر هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" في محافظة الضالع
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قُتل جندي يمني وأصيب آخرون، اليوم الخميس، اثر هجوم جوي منسوب لجماعة "أنصار الله"، استهدف ثكنة في محافظة الضالع وسط اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرة مُسيرة تابعة لـ"أنصار الله" هاجمت ثكنة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن]، في منطقة الجُب شمال غربي الضالع.
وأضاف أن الهجوم
أسفر عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة.
ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن الهجوم الجوي المنسوب لها.
ويأتي الهجوم الجوي، غداة مقتل جنديين من الجيش اليمني
وإصابة ثالث اثر هجوم جوي مماثل منسوب لجماعة "أنصار الله".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية
دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.