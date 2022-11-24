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https://sputnikarabic.ae/20221124/من-هو-هادي-عمرو-ممثل-شؤون-فلسطين-في-إدارة-بايدن-1070501180.html
من هو هادي عمرو ممثل شؤون فلسطين في إدارة بايدن؟
من هو هادي عمرو ممثل شؤون فلسطين في إدارة بايدن؟
قالت مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس، أنها عينت هادي عمرو ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
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حسب وسائل إعلام أمريكية هذه الخطوة ترقية للعلاقات الأمريكية الفلسطينية، خاصة وأن هذه المرة الأولى التي تنشئ فيها أمريكا منصبا في وزارة الخارجية يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

من هو هادي عمرو ممثل شؤون فلسطين في إدارة بايدن؟

10:32 GMT 24.11.2022
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قالت مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس، أنها عينت هادي عمرو ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية.
حسب وسائل إعلام أمريكية هذه الخطوة ترقية للعلاقات الأمريكية الفلسطينية، خاصة وأن هذه المرة الأولى التي تنشئ فيها أمريكا منصبا في وزارة الخارجية يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينية.
من هو هادي عمرو ممثل شؤون فلسطين في إدارة بايدن - سبوتنيك عربي
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