https://sputnikarabic.ae/20221124/من-هو-هادي-عمرو-ممثل-شؤون-فلسطين-في-إدارة-بايدن-1070501180.html
من هو هادي عمرو ممثل شؤون فلسطين في إدارة بايدن؟
من هو هادي عمرو ممثل شؤون فلسطين في إدارة بايدن؟
قالت مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس، أنها عينت هادي عمرو ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T10:32+0000
2022-11-24T10:32+0000
2022-11-24T10:32+0000
انفوجرافيك
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حسب وسائل إعلام أمريكية هذه الخطوة ترقية للعلاقات الأمريكية الفلسطينية، خاصة وأن هذه المرة الأولى التي تنشئ فيها أمريكا منصبا في وزارة الخارجية يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
من هو هادي عمرو ممثل شؤون فلسطين في إدارة بايدن؟
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قالت مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس، أنها عينت هادي عمرو ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية.
حسب وسائل إعلام أمريكية هذه الخطوة ترقية للعلاقات الأمريكية الفلسطينية، خاصة وأن هذه المرة الأولى التي تنشئ فيها أمريكا منصبا في وزارة الخارجية يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينية.