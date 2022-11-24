https://sputnikarabic.ae/20221124/وزير-الطاقة-الأوكراني-يعلن-عودة-التيار-الكهربائي-إلى-مرافق-البنية-التحتية-الحيوية-في-البلاد-1070493300.html
وزير الطاقة الأوكراني يعلن عودة التيار الكهربائي إلى مرافق البنية التحتية الحيوية في البلاد
وزير الطاقة الأوكراني يعلن عودة التيار الكهربائي إلى مرافق البنية التحتية الحيوية في البلاد
أعلن وزير الطاقة والصناعة الأوكراني، هيرمان غالوشينكو، إنه تمت استعادة إمدادات الطاقة في مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T07:55+0000
2022-11-24T07:55+0000
2022-11-24T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال غالوشينكو: "اليوم يتم تشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء البلاد وسنزيد أحجام التوليد خلال النهار".وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأن جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية تم فصلها مؤقتًا عن الطاقة، حيث تركت الغالبية العظمى من المواطنين دون تيار كهربائي.وبدأت القوات المسلحة الروسية الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الطاقة الأوكراني يعلن عودة التيار الكهربائي إلى مرافق البنية التحتية الحيوية في البلاد
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أعلن وزير الطاقة والصناعة الأوكراني، هيرمان غالوشينكو، إنه تمت استعادة إمدادات الطاقة في مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
وقال غالوشينكو: "اليوم يتم تشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء البلاد وسنزيد أحجام التوليد خلال النهار".
وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأن جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية تم فصلها مؤقتًا عن الطاقة، حيث تركت الغالبية العظمى من المواطنين دون تيار كهربائي.
وبدأت القوات المسلحة الروسية
الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.