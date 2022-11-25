https://sputnikarabic.ae/20221125/السعودية-بصدد-الكشف-عن-مجموعة-مشاريع-سياحية-ضخمة-قريبا-1070525547.html
السعودية بصدد الكشف عن مجموعة مشاريع سياحية ضخمة قريبا
السعودية بصدد الكشف عن مجموعة مشاريع سياحية ضخمة قريبا
أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة ستكشف قريبا عن مجموعة مشاريع ضخمة في مجال السياحة. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T07:37+0000
2022-11-25T07:37+0000
2022-11-25T07:37+0000
السعودية
اقتصاد
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104059/29/1040592917_0:108:3073:1836_1920x0_80_0_0_ca1683ea231d825ce4e015bf0d3ddf6a.jpg
وقال الوزير السعودي في تصريحات لقناة "العربية"، إن وزارته تعمل على تحسين أداء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.وأوضح أن المملكة تعد أكبر دولة مستثمرة في قطاع السياحة خلال السنوات العشر الماضية.وشدد وزير السياحة السعودي على أن المملكة تعمل على تعزيز دور منظمة السياحة العالمية في القطاع.وأمس الخميس، انتُخبت المملكة العربية السعودية رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة خلال الدورة الـ117 لاجتماع المجلس، لتكون بذلك أول دولة خليجية تشغل هذا المنصب.وتعهدت المملكة بتخصيص 800 مليار دولار على شكل استثمارات حكومية في قطاع السياحة السعودي بحلول العام 2030.يشار إلى أن رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية تمتد لعام واحد، أي أن السعودية ستشغل هذا المنصب خلال العام 2023 بأكمله.وتعد منظمة السياحة العالمية وكالة متخصصة وتابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة دولية رائدة في القطاع السياحي تنشط في مجال استقطاب جهود التعاون العالمية للتعامل مع القضايا والسياسات المعنية بالسياحة، وتتولى مهمة تطوير السياحة كوسيلة لترسيخ السلام والتفاهم الدوليين وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221004/السعودية-تتصدر-قائمة-الدول-العربية-الأكثر-جذبا-للسياح-في-2022-1068587785.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104059/29/1040592917_240:0:2831:1943_1920x0_80_0_0_29e0df3227e521522190cd417415a066.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, اقتصاد, العالم العربي
السعودية, اقتصاد, العالم العربي
السعودية بصدد الكشف عن مجموعة مشاريع سياحية ضخمة قريبا
تابعنا عبر
أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة ستكشف قريبا عن مجموعة مشاريع ضخمة في مجال السياحة.
وقال الوزير السعودي في تصريحات لقناة "العربية"، إن وزارته تعمل على تحسين أداء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.
وأوضح أن المملكة تعد أكبر دولة مستثمرة في قطاع السياحة
خلال السنوات العشر الماضية.
وشدد وزير السياحة السعودي على أن المملكة تعمل على تعزيز دور منظمة السياحة العالمية في القطاع.
وأمس الخميس، انتُخبت المملكة العربية السعودية رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة خلال الدورة الـ117 لاجتماع المجلس، لتكون بذلك أول دولة خليجية تشغل هذا المنصب.
وتعهدت المملكة بتخصيص 800 مليار دولار على شكل استثمارات حكومية في قطاع السياحة السعودي بحلول العام 2030.
يشار إلى أن رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية تمتد لعام واحد، أي أن السعودية
ستشغل هذا المنصب خلال العام 2023 بأكمله.
وتعد منظمة السياحة العالمية وكالة متخصصة وتابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة دولية رائدة في القطاع السياحي تنشط في مجال استقطاب جهود التعاون العالمية للتعامل مع القضايا والسياسات المعنية بالسياحة، وتتولى مهمة تطوير السياحة كوسيلة لترسيخ السلام والتفاهم الدوليين وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية.