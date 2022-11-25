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https://sputnikarabic.ae/20221125/القيادة-الوسطى-الأمريكية-استهداف-قوات-التحالف-في-القاعدة-الأمريكية-في-الشدادي-بسوريا-بقذيفتين-1070552613.html
القيادة الوسطى الأمريكية: استهداف قوات التحالف بالقاعدة الأمريكية في الشدادي بسوريا بقذيفتين
القيادة الوسطى الأمريكية: استهداف قوات التحالف بالقاعدة الأمريكية في الشدادي بسوريا بقذيفتين
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، صباح اليوم السبت، استهداف قوات التحالف في القاعدة الأمريكية في الشدادي بسوريا بقذيفتين. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T23:20+0000
2022-11-25T23:52+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار التحالف الدولي
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وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان إن "الهجوم على قوات التحالف بالقاعدة الأمريكية بالشدادي لم يسفر عن إصابات أو خسائر مادية".وأضاف البيان أن "الهجمات تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الأمن والاستقرار بسوريا والمنطقة".ومساء الجمعة، تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا، لقصف صاروخي.ونقل مراسل "سبوتنيك"، عن مصادر محلية، إن أصوات ثلاثة انفجارات سمع دويها قرب منتصف ليلة (الجمعة/ السبت) في أرجاء مدينة الشدادي (50 كم جنوبي مدينة الحسكة)، ناجمة عن سقوط 3 صواريخ (كاتيوشا) على القاعدة الأمريكية غير الشرعية في (مديرية حقول نفط الجبسة) الحكومية.وتابعت المصادر أن استنفاراً كبيراً لما يسمى (قوات التحالف الدولي) الذي يقوده الجيش الأمريكي تشهده مدينة الشدادي وريفها القريب، مع تحليق مكثف للطيران المسير والمروحي الأمريكي في سماء المدينة، وانتشار كثيف لدوريات قوات "قسد".
https://sputnikarabic.ae/20221125/قصف-صاروخي-يدك-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا--1070551835.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي
أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي

القيادة الوسطى الأمريكية: استهداف قوات التحالف بالقاعدة الأمريكية في الشدادي بسوريا بقذيفتين

23:20 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 23:52 GMT 25.11.2022)
© Sputnik . Attia Al-Attiyahمظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد"
مظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
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أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، صباح اليوم السبت، استهداف قوات التحالف في القاعدة الأمريكية في الشدادي بسوريا بقذيفتين.
وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان إن "الهجوم على قوات التحالف بالقاعدة الأمريكية بالشدادي لم يسفر عن إصابات أو خسائر مادية".
الجيش الأمريكي يصادر المنازل المطلة على قاعدته بحقل العمر النفطي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
قصف صاروخي يدك قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
21:46 GMT
وأضاف البيان أن "الهجمات تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الأمن والاستقرار بسوريا والمنطقة".
ومساء الجمعة، تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا، لقصف صاروخي.
ونقل مراسل "سبوتنيك"، عن مصادر محلية، إن أصوات ثلاثة انفجارات سمع دويها قرب منتصف ليلة (الجمعة/ السبت) في أرجاء مدينة الشدادي (50 كم جنوبي مدينة الحسكة)، ناجمة عن سقوط 3 صواريخ (كاتيوشا) على القاعدة الأمريكية غير الشرعية في (مديرية حقول نفط الجبسة) الحكومية.
وتابعت المصادر أن استنفاراً كبيراً لما يسمى (قوات التحالف الدولي) الذي يقوده الجيش الأمريكي تشهده مدينة الشدادي وريفها القريب، مع تحليق مكثف للطيران المسير والمروحي الأمريكي في سماء المدينة، وانتشار كثيف لدوريات قوات "قسد".
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