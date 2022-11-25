https://sputnikarabic.ae/20221125/اليونان-تحتجز-7-مصريين-للاشتباه-في-تهريبهم-مئات-المهاجرين-1070549098.html

اليونان تحتجز 7 مصريين للاشتباه في تهريبهم مئات المهاجرين

اليونان تحتجز 7 مصريين للاشتباه في تهريبهم مئات المهاجرين

قالت السلطات اليونانية، إنها ألقت القبض على سبعة مصريين يشتبه في قيادتهم قارب صيد، كان مكتظا بما يقرب من 500 مهاجر فقدوا توجيههم بسبب الرياح العاتية قبالة... 25.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-25T19:35+0000

2022-11-25T19:35+0000

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وذكر خفر السواحل اليوناني اليوم الجمعة، أن السبعة اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في تهريب مهاجرين، بعد أن حدد تحقيق أولي أنهم كانوا أعضاء في طاقم السفينة.السفينة التي يبلغ ارتفاعها 25 مترا، كانت متوجهة من ليبيا إلى إيطاليا وعلى متنها 483 شخصا، لكنها فقدت القدرة على التوجيه جنوبي جزيرة كريت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.أجرت السفينة اتصال طوارئ مع السلطات التي أطلقت عملية إنقاذ، وسحب قارب الصيد في النهاية إلى جزيرة كريت. كانت هذه أحد أكبر مجموعات المهاجرين الذين وصلوا معا إلى البلاد في السنوات الأخيرة.وقال خفر السواحل إنه وفقا للتحقيق الأولي، الذي شاركت فيه وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، دفع الركاب إلى المهربين ما بين 3000 إلى 4000 دولار لكل منهم، لينقلوهم إلى إيطاليا.كان على متن السفينة 336 رجلا و10 نساء و128 فتى وتسع فتيات، من سوريا ومصر وباكستان والسودان والأراضي الفلسطينية. يحاول عشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا شق طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي كل عام عبر رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.تتجه الغالبية العظمى إلى الجزر اليونانية الشرقية من الساحل التركي القريب في قوارب صغيرة قابلة للنفخ، أو تحاول العبور مباشرة إلى إيطاليا من شمال إفريقيا وتركيا في سفن أكبر.

https://sputnikarabic.ae/20221114/لندن-وباريس-توقعان-اتفاقية-لمنع-المهاجرين-من-العبور-إلى-بريطانيا-1070143748.html

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