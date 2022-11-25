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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221125/بوتين-تجربة-مواجهة-الأسلحة-الغربية-يجب-أن-تستخدم-لتحسين-نوعية-الأسلحة-الروسية-1070550906.html
بوتين: تجربة مواجهة الأسلحة الغربية يجب أن تستخدم لتحسين نوعية الأسلحة الروسية
بوتين: تجربة مواجهة الأسلحة الغربية يجب أن تستخدم لتحسين نوعية الأسلحة الروسية
أعلن الرئيس الروسي فلادينير بوتين أنه يجب استخدام تجربة مواجهة الأسلحة الغربية الحديثة خلال العملية العسكرية الخاصة لتحسين جودة منتجات الدفاع الروسية. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T20:48+0000
2022-11-25T20:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
معدات عسكرية
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وقال بويتن متحدثا بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لشركة "روستيخ"، اليوم الجمعة "التجربة التي تلقيناها وما زلنا نحصل عليها في سياق إجراء عملية خاصة والتصدي للنماذج الغربية الحديثة للمعدات العسكرية هي تجربة جيدة للغاية يجب استخدامها لتحسين الجودة والموثوقية والخصائص القتالية لبعض أنواع أسلحتنا والمنتجات العسكرية المحلية".كما طالب رؤساء الشركات "بتنفيذ إجراءات إضافية للدعم الاجتماعي لأعضاء الجمعيات العمالية وأسرهم"، مشيرا إلى أن هذا يشمل حوافز ومكافآت خاصة لأفضل المتخصصين والعاملين.كما أوضح بوتين، أن هذا لا ينطبق فقط على صناعة الدفاع نفسها، ولكن أيضًا على الصناعات المدنية ذات الصلة "سوف نتخذ جميع القرارات لدعم شركاتنا في أسرع وقت ممكن. ولا شك في الأشخاص الذين يعملون هنا. أنا متأكد تمامًا".
https://sputnikarabic.ae/20221124/بوتين-لا-بد-من-إجراء-مراجعة-لكيفية-عمل-المجلس-التنسيقي-لتلبية-كافة-احتياجات-العسكريين-1070517904.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, معدات عسكرية
روسيا, فلاديمير بوتين, معدات عسكرية

بوتين: تجربة مواجهة الأسلحة الغربية يجب أن تستخدم لتحسين نوعية الأسلحة الروسية

20:48 GMT 25.11.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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أعلن الرئيس الروسي فلادينير بوتين أنه يجب استخدام تجربة مواجهة الأسلحة الغربية الحديثة خلال العملية العسكرية الخاصة لتحسين جودة منتجات الدفاع الروسية.
وقال بويتن متحدثا بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لشركة "روستيخ"، اليوم الجمعة "التجربة التي تلقيناها وما زلنا نحصل عليها في سياق إجراء عملية خاصة والتصدي للنماذج الغربية الحديثة للمعدات العسكرية هي تجربة جيدة للغاية يجب استخدامها لتحسين الجودة والموثوقية والخصائص القتالية لبعض أنواع أسلحتنا والمنتجات العسكرية المحلية".
وفي هذا الصدد، دعا بوتين إلى التعاون الوثيق المهم بين "روستيخ" والمؤسسات المتخصصة ومكاتب التصميم والمراكز العلمية للمؤسسة مع متخصصين من وزارة الدفاع الروسية، "بالطبع، نحن بحاجة إلى تنفيذ وتشجيع التنافس الروسي الداخلي بين المؤسسات، وإفساح المجال ووضع أفضل الأمثلة على المعدات العسكرية على أساس تلك التي تعمل بالفعل وتعمل وتقاتل وتؤكد خصائصها".
كما طالب رؤساء الشركات "بتنفيذ إجراءات إضافية للدعم الاجتماعي لأعضاء الجمعيات العمالية وأسرهم"، مشيرا إلى أن هذا يشمل حوافز ومكافآت خاصة لأفضل المتخصصين والعاملين.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتابع أن الحمل الأقصى للمصانع لتلبية احتياجات الجيش سيعطي دفعة فريدة لتطوير مناطق التكنولوجيا الفائقة، "مصانع موسكو وسانت بطرسبرغ والأورال وسيبيريا والشرق الأقصى - عشرات من مناطق بلادنا - تعمل بأقصى طاقتها، في عدة نوبات. بالمناسبة، هم أيضًا ... في ظل ظروف اليوم وإعطاء دفعة فريدة لتطوير مناطق إنتاج التكنولوجيا الفائقة".
كما أوضح بوتين، أن هذا لا ينطبق فقط على صناعة الدفاع نفسها، ولكن أيضًا على الصناعات المدنية ذات الصلة "سوف نتخذ جميع القرارات لدعم شركاتنا في أسرع وقت ممكن. ولا شك في الأشخاص الذين يعملون هنا. أنا متأكد تمامًا".
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