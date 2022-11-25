https://sputnikarabic.ae/20221125/بوتين-لأمهات-المشاركين-في-العملية-الخاصة-جميع-المشاركين-في-العملية-أبطال-حقيقيون-1070540303.html

بوتين لأمهات المشاركين في العملية الخاصة: جميع المشاركين في العملية أبطال حقيقيون

بوتين لأمهات المشاركين في العملية الخاصة: جميع المشاركين في العملية أبطال حقيقيون

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المشاركين في العملية الخاصة هم فقط من يعرفون أنهم أبطال حقيقيون، لأنه لا أحد غيرهم يعرف نوع العمل ومدى خطورته. 25.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-25T13:19+0000

2022-11-25T13:19+0000

2022-11-25T13:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عمليات عسكرية

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وقال بوتين خلال لقاء مع أمهات الجنود، اليوم الجمعة: "هم فقط، الرجال أنفسهم، يعرفون أنهم أبطال حقيقيون. لماذا؟ لأن لا أحد باستثنائهم وأقرب قادتهم الذين يقفون إلى جانبهم يعرفون مدى صعوبة هذا العمل ومدى كونه ينطوي على خطر حقيقي على الحياة والصحة،هم فقط من يشعرون بذلك ويفهمونه".قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتحدث شخصيًا عبر الهاتف مع المشاركين في العملية الخاصة "عندما أتحدث إليهم في بعض الأحيان، تحدثت مباشرة مع الرجال على الهاتف مع بعضهم، لكن على أي حال، تحدثت مع أولئك الذين فاجأوني حتى بمزاجهم، وموقفهم من الأمر".وتابع "نحن نفهم أنه لا شيء يمكن أن يحل محل فقدان الابن، فقدان الطفل. خاصة بالنسبة للأم التي ندين لها بكل شيء للولادة، التي حملته وأطعمته. أريدكم أن تعلموا أننا نشارك هذا الألم معكم. وبالطبع، سنفعل كل شيء حتى لا تشعرن بالنسيان ، وسنفعل كل ما يعتمد علينا حتى نشعر بأننا بجوارك".وختم "أود أن أتذكر هذا، لكنني أفهم تماما أنه بالنسبة لك، وكذلك بالنسبة للعديد من النساء الأخريات في روسيا، اللائي يوجد أبناؤهن في منطقة المعركة، بالطبع، الموقف من هذا الحدث ليس احتفاليا تماما، ولكن على الأرجح مرتبطًا بشعور من القلق والقلق بشأن ما يحدث مع أولادك، لأنه بالنسبة للأم، بغض النظر عن العمر، يكون ابنها دائمًا صبيًا وطفلا دائما".

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روسيا, عمليات عسكرية