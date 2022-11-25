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https://sputnikarabic.ae/20221125/فيرشينين-يبحث-مع-السفير-اليمني-لدى-روسيا-توريد-المساعدات-الغذائية-الروسية-إلى-اليمن-1070547900.html
فيرشينين يبحث مع السفير اليمني لدى روسيا توريد المساعدات الغذائية الروسية إلى اليمن
فيرشينين يبحث مع السفير اليمني لدى روسيا توريد المساعدات الغذائية الروسية إلى اليمن
بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، توريد المواد الغذائية إلى اليمن مع السفير اليمني لدى بلاده أحمد الوحيشي. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T17:56+0000
2022-11-25T17:56+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الخارجية الروسية: "الوضع الإنساني في اليمن كان الموضوع الرئيسي خلال اللقاء. وأكد الجانبان على ضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدة لجميع السكان المحتاجين في البلاد دون استثناء. تم النظر في آفاق توريد المساعدات الغذائية الروسية، بما في ذلك من خلال المنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة".كان السفير اليمني لدى روسيا قد أعلن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أحمد سالم الوحيشي عن تطلع بلاده للحصول على جزء من الحبوب الروسية التي أعلن عنها الرئيس الروسي للدول النامية، ودعا إلى تسهيل إيصالها إلى اليمن.وكانت موسكو قد أعربت في وقت سابق، عن استعدادها لتقديم 500 ألف طن من الحبوب مجاناً، إلى الدول الفقيرة خلال الأشهر المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20221123/بوتين-يوافق-على-استئناف-شحن-الأسمدة-عبر-ميناء-أوديسا-الأوكراني-1070455343.html
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أخبار العالم العربي, روسيا, أخبار اليمن الأن, حبوب
أخبار العالم العربي, روسيا, أخبار اليمن الأن, حبوب

فيرشينين يبحث مع السفير اليمني لدى روسيا توريد المساعدات الغذائية الروسية إلى اليمن

17:56 GMT 25.11.2022
© Sputnik . Илья Наймушинحبوب القمح
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Илья Наймушин
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، توريد المواد الغذائية إلى اليمن مع السفير اليمني لدى بلاده أحمد الوحيشي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الخارجية الروسية: "الوضع الإنساني في اليمن كان الموضوع الرئيسي خلال اللقاء. وأكد الجانبان على ضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدة لجميع السكان المحتاجين في البلاد دون استثناء. تم النظر في آفاق توريد المساعدات الغذائية الروسية، بما في ذلك من خلال المنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة".
كان السفير اليمني لدى روسيا قد أعلن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أحمد سالم الوحيشي عن تطلع بلاده للحصول على جزء من الحبوب الروسية التي أعلن عنها الرئيس الروسي للدول النامية، ودعا إلى تسهيل إيصالها إلى اليمن.
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23 نوفمبر, 08:23 GMT
وكانت موسكو قد أعربت في وقت سابق، عن استعدادها لتقديم 500 ألف طن من الحبوب مجاناً، إلى الدول الفقيرة خلال الأشهر المقبلة.
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