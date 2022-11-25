https://sputnikarabic.ae/20221125/كوريا-الجنوبية-تنفي-إبرام-صفقة-كبرى-مع-السعودية-مقابل-التخلي-عن-استضافة-إكسبو-1070530473.html
كوريا الجنوبية تنفي إبرام "صفقة كبرى" مع السعودية مقابل التخلي عن استضافة "إكسبو"
كوريا الجنوبية تنفي إبرام "صفقة كبرى" مع السعودية مقابل التخلي عن استضافة "إكسبو"
نفى وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، ما يتردد حول وجود صفقة كبرى بين بلاده والمملكة العربية السعودية، بشأن استضافة معرض "إكسبو" العالمي. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T11:03+0000
2022-11-25T11:03+0000
2022-11-25T11:03+0000
كوريا الجنوبية
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السعودية اليوم
العالم
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وتتنافس كوريا الجنوبية مع إيطاليا والسعودية لاستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2030، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المنافسة والدولة الفائزة بالاستضافة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2023.وزعمت بعض وسائل الإعلام أن الحكومة الكورية الجنوبية اتفقت مع نظيرتها السعودية خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى كوريا الجنوبية مؤخرا، على أن تتخلى كوريا عن استضافة "إكسبو"، مقابل تنفيذ مشاريع بناء محطات الطاقة النووية في مدينة نيوم الذكية في السعودية.قال الوزير، أثناء اجتماع لجنة برلمانية خاصة باستضافة "إكسبو 2030" في مدينة بوسان الساحلية، جنوبي البلاد، إن التعاون الاقتصادي مع السعودية لا علاقة له بمنافسة بوسان لاستضافة إكسبو العالمي، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وقال النائب البرلماني عن الحزب الحاكم آن بيونغ -غيل "مدت السعودية أيديها لنا للحاجة الى التعاون الاقتصادي وليس من أجل استضافتها للمعرض العالمي"، وطلب من الأعضاء السعي لمعرفة الحقائق لكشف وإزالة المعلومات الخاطئة .وقال الوزير بارك "بالنسبة للحكومة، فإن تحقيق التعاون الاقتصادي مع السعودية والنجاح في استضافة بوسان لإكسبو العالمي 2030، هو أفضل سيناريو، وسنسعى من أجل تحقيق أفضل الخيار بالتعاون بين الحكومة والقطاع المدني".
https://sputnikarabic.ae/20221121/رئيس-كوريا-الجنوبية-يشيد-بزيارة-محمد-بن-سلمان-لبلاده-ويصفها-بـالعلامة-الفارقة-في-العلاقات--1070375345.html
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كوريا الجنوبية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم, العالم
كوريا الجنوبية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم, العالم
كوريا الجنوبية تنفي إبرام "صفقة كبرى" مع السعودية مقابل التخلي عن استضافة "إكسبو"
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نفى وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، ما يتردد حول وجود صفقة كبرى بين بلاده والمملكة العربية السعودية، بشأن استضافة معرض "إكسبو" العالمي.
وتتنافس كوريا الجنوبية مع إيطاليا والسعودية لاستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2030، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المنافسة والدولة الفائزة بالاستضافة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2023.
وزعمت بعض وسائل الإعلام أن الحكومة الكورية الجنوبية اتفقت مع نظيرتها السعودية خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى كوريا الجنوبية مؤخرا، على أن تتخلى كوريا عن استضافة "إكسبو"، مقابل تنفيذ مشاريع بناء محطات الطاقة النووية في مدينة نيوم الذكية في السعودية.
قال الوزير، أثناء اجتماع لجنة برلمانية خاصة باستضافة "إكسبو 2030" في مدينة بوسان الساحلية، جنوبي البلاد، إن التعاون الاقتصادي مع السعودية لا علاقة له بمنافسة بوسان لاستضافة إكسبو العالمي، وفقا لوكالة يونهاب الكورية
الجنوبية.
وأضاف الوزير "لا أعتقد أن ذلك حقيقة، نحن نتنافس مع السعودية منافسة شريفة، ونحتفظ بعلاقات معها في الإنشاءات والاقتصاد والتجارة بصورة تحفظ مبدأ مصالح الوطن".
وقال النائب البرلماني عن الحزب الحاكم آن بيونغ -غيل "مدت السعودية أيديها لنا للحاجة الى التعاون الاقتصادي وليس من أجل استضافتها للمعرض العالمي"، وطلب من الأعضاء السعي لمعرفة الحقائق لكشف وإزالة المعلومات الخاطئة .
وقال الوزير بارك "بالنسبة للحكومة، فإن تحقيق التعاون الاقتصادي مع السعودية والنجاح في استضافة بوسان لإكسبو العالمي 2030، هو أفضل سيناريو، وسنسعى من أجل تحقيق أفضل الخيار بالتعاون بين الحكومة والقطاع المدني".