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https://sputnikarabic.ae/20221125/ماسك-يقرر-إعادة-تفعيل-حسابات-تويتر-المجمدة-1070526007.html
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على "تويتر"
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على "تويتر"
قرر الملياردير الأمريكي مالك "تويتر" الجديد، إيلون ماسك، إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجمدة على موقعه وإعادة تفعيلها من جديد. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T08:08+0000
2022-11-25T08:13+0000
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تويتر
إيلون ماسك
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جاء ذلك بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة.وقال ماسك عبر "تويتر" إن "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل".والأربعاء الماضي، طلب ماسك من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي "هل يفترض أن يمنح تويتر عفوا عاما عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون".وأجاب 72.4% على السؤال بـ"نعم" في حين أجاب 27.6% منهم بـ"لا".يذكر أن ماسك استخدم نفس عبارة "الشعب قال كلمته" ليعلن الأسبوع الماضي إعادة تفعيل حساب دونالد ترامب، بعد أن حُظر إثر اجتياح عدد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.وقرر ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك "تسلا" و"سبيس إكس"، إعادة تفعيل حساب ترامب بناء على استفتاء مماثل أجراه، وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق.وكان ماسك قد استحوذ على منصة "تويتر" في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 44 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221123/تويتر-تنتهي-من-عمليات-تسريح-الموظفين-وماسك-يفتح-التعيينات-من-جديد-1070454857.html
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منوعات, مجتمع, تويتر, إيلون ماسك
منوعات, مجتمع, تويتر, إيلون ماسك

ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على "تويتر"

08:08 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 08:13 GMT 25.11.2022)
© AFP 2022 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / RYAN LASH
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قرر الملياردير الأمريكي مالك "تويتر" الجديد، إيلون ماسك، إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجمدة على موقعه وإعادة تفعيلها من جديد.
جاء ذلك بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة.

وقال ماسك عبر "تويتر" إن "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل".
والأربعاء الماضي، طلب ماسك من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي "هل يفترض أن يمنح تويتر عفوا عاما عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون".

وأجاب 72.4% على السؤال بـ"نعم" في حين أجاب 27.6% منهم بـ"لا".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
"تويتر" تنتهي من عمليات تسريح الموظفين وماسك يفتح التعيينات من جديد
23 نوفمبر, 08:09 GMT
يذكر أن ماسك استخدم نفس عبارة "الشعب قال كلمته" ليعلن الأسبوع الماضي إعادة تفعيل حساب دونالد ترامب، بعد أن حُظر إثر اجتياح عدد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
وقرر ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك "تسلا" و"سبيس إكس"، إعادة تفعيل حساب ترامب بناء على استفتاء مماثل أجراه، وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق.
وكان ماسك قد استحوذ على منصة "تويتر" في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 44 مليار دولار.
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