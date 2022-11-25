https://sputnikarabic.ae/20221125/مشكلات-سلاسل-الإمداد-تتسبب-بنقص-الأدوية-في-سويسرا-1070530017.html
مشكلات سلاسل الإمداد تتسبب بنقص الأدوية في سويسرا
مشكلات سلاسل الإمداد تتسبب بنقص الأدوية في سويسرا
أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الجمعة، أن البلاد تعاني من نقص في الأدوية بسبب مشكلات سلاسل الإمداد المرتبطة بإجراءات الإغلاق لمكافحة مرض "كوفيد-19" في الصين... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
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وقال إينيا مارتينلي من جمعية الصيادلة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية: "أكبر مشكلة نواجهها مع أدوية الأطفال، وخاصة أدوية خفض الحرارة". وأضاف "هناك أيضا نقص في أدوية ضغط الدم والأمراض النفسية والشلل الرعاش (مرض باركنسون)".وبدوره، أوضح رئيس جمعية الأطباء السويسرية، أن هذا الوضع أدى في بعض الأحيان إلى إجبار الأطباء على شراء الأدوية من الخارج.وأمس الخميس، شددت عدد من المدن الكبرى في الصين القيود المتعلقة بفيروس كورونا وسط ارتفاع جديد في معدل الإصابة.وتلتزم الصين بسياسة عدم التسامح مطلقا مع "كوفيد-19" منذ بداية الوباء، والتي تنص على إدخال تدابير رقابة صارمة وإنفاذ عمليات الإغلاق في المقاطعات والمدن حتى مع انخفاض معدل الإصابة بالمرض نسبيا.وعلى الجانب الأخر، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتشددين.
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العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
مشكلات سلاسل الإمداد تتسبب بنقص الأدوية في سويسرا
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أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الجمعة، أن البلاد تعاني من نقص في الأدوية بسبب مشكلات سلاسل الإمداد المرتبطة بإجراءات الإغلاق لمكافحة مرض "كوفيد-19" في الصين والأزمة الأوكرانية.
وقال إينيا مارتينلي من جمعية الصيادلة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية: "أكبر مشكلة نواجهها مع أدوية الأطفال، وخاصة أدوية خفض الحرارة".
وأضاف "هناك أيضا نقص في أدوية ضغط الدم والأمراض النفسية والشلل الرعاش (مرض باركنسون)".
وبدوره، أوضح رئيس جمعية الأطباء السويسرية، أن هذا الوضع أدى في بعض الأحيان إلى إجبار الأطباء على شراء الأدوية من الخارج.
وأمس الخميس، شددت عدد من المدن الكبرى في الصين القيود المتعلقة بفيروس كورونا
وسط ارتفاع جديد في معدل الإصابة.
وتلتزم الصين بسياسة عدم التسامح مطلقا مع "كوفيد-19" منذ بداية الوباء، والتي تنص على إدخال تدابير رقابة صارمة وإنفاذ عمليات الإغلاق في المقاطعات والمدن حتى مع انخفاض معدل الإصابة بالمرض نسبيا.
وعلى الجانب الأخر، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتشددين.