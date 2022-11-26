https://sputnikarabic.ae/20221126/خامنئي-الغرب-يسعى-لإسقاط-النظام-الإيراني-ولن-يتمكنوا-من-ذلك-أبدا-1070557109.html
خامنئي: الغرب يسعى لإسقاط النظام الإيراني ولن يتمكنوا من ذلك أبدا
خامنئي: الغرب يسعى لإسقاط النظام الإيراني ولن يتمكنوا من ذلك أبدا
قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن دول الغرب تسعى لإسقاط النظام الإيراني، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في ذلك أبدا. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T08:35+0000
2022-11-26T08:35+0000
2022-11-26T08:35+0000
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وأضاف خامنئي، في كلمة له اليوم السبت، "سوف نتصدى لمثيري الشغب ولكن المواجهة الحقيقة هي مواجهة العدو الأساسي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.وأوضح "معركتنا ليست مع حفنة مشاغبين في الداخل لكنها عالمية"، مؤكدا أن مثيري الشغب سيدفعون ثمن أفعالهم.وتابع "الأعداء يريدون من الاتفاق النووي منع إيران من إنتاج أسلحة ومسيرات ندافع بها عن أنفسنا عندما يهاجموننا".واستطرد "وجودنا في العراق وسوريا ولبنان أفشل مشروع أمريكا لضربنا".وأشار إلى أن "أمريكا لا تلتزم بتعهداتها وهذه هي نتيجة الاتفاق النووي"، موضحا "قالوا لنا لديكم نشاطات نووية يجب أن تقللوها لكي نرفع العقوبات ولكن لم يلتزموا بتعهداتهم".وأردف "المفاوضات لن تحل مشاكلنا مع الولايات المتحدة".ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".ويردد المحتجون شعارات ضد المرشد الإيراني وقوات الباسيج والحرس الثوري، ويتهمون الشرطة بالمسؤولية عن وفاة أميني، فيما تنفي السلطات الإيرانية ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20221102/خامنئي-يتهم-أمريكا-مجددا-بدعم-الاحتجاجات-في-إيران-ويصف-مسؤوليها-بـالوقحين-1069754874.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
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خامنئي: الغرب يسعى لإسقاط النظام الإيراني ولن يتمكنوا من ذلك أبدا
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قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن دول الغرب تسعى لإسقاط النظام الإيراني، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في ذلك أبدا.
وأضاف
خامنئي، في كلمة له اليوم السبت، "سوف نتصدى لمثيري الشغب ولكن المواجهة الحقيقة هي مواجهة العدو الأساسي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.
وأوضح "معركتنا ليست مع حفنة مشاغبين في الداخل لكنها عالمية"، مؤكدا أن مثيري الشغب سيدفعون ثمن أفعالهم.
وتابع "الأعداء يريدون من الاتفاق النووي
منع إيران من إنتاج أسلحة ومسيرات ندافع بها عن أنفسنا عندما يهاجموننا".
واستطرد "وجودنا في العراق وسوريا ولبنان أفشل مشروع أمريكا لضربنا".
وأشار إلى أن "أمريكا لا تلتزم بتعهداتها وهذه هي نتيجة الاتفاق النووي"، موضحا "قالوا لنا لديكم نشاطات نووية يجب أن تقللوها لكي نرفع العقوبات ولكن لم يلتزموا بتعهداتهم".
وأردف "المفاوضات لن تحل مشاكلنا مع الولايات المتحدة".
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة
عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
ويردد المحتجون شعارات ضد المرشد الإيراني وقوات الباسيج والحرس الثوري، ويتهمون الشرطة بالمسؤولية عن وفاة أميني، فيما تنفي السلطات الإيرانية ذلك.