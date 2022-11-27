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https://sputnikarabic.ae/20221127/أردوغان-بدءالإنتاج-الضخم-لأول-طائرة-مقاتلة-تركية-دون-طيار-في-عام-2023-1070594996.html
أردوغان: بدء الإنتاج الضخم لأول طائرة مقاتلة تركية دون طيار في عام 2023‏
أردوغان: بدء الإنتاج الضخم لأول طائرة مقاتلة تركية دون طيار في عام 2023‏
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن تركيا ستبدأ الإنتاج الضخم لأول طائرة ‏مقاتلة دون طيار من طراز "بيرقدار كيزيللما"، في أواخر العام المقبل... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T12:37+0000
2022-11-27T12:44+0000
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أنقرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن أردوغان قوله: "سيبدأ الإنتاج الضخم للمقاتلة المحلية غير المأهولة، بيرقدار كيزيللما، في نهاية عام 2023".وأعلنت شركة "بايكار" التركية لصناعة الطائرات دون طيار، عن بدئها في إجراء اختبارات المقاتلة دون طيار "بيرقدار كيزيللما" في شمال البلاد، في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وبحسب ما ورد، فإن الطائرة التي تعمل بالمحرك المروحي، تتميز بقدرة إقلاع وهبوط قصيرة، مما سيسمح لها بالعمل من حاملات الطائرات ذات السطح الصغير، مثل السفينة الهجومية البرمائية "الأناضول" التابعة للبحرية التركية.وفي شهر أغسطس/ آب، قالت شركة "بايكار" التركية المنتجة للطائرات دون طيار، إن لديها حاليا القدرة على بناء 20 طائرة درون شهريا، وحصلت على طلبات لثلاث سنوات مقبلة، وتركز على زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال أوكرانيا.وذكر هالوك بيرقدار، الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة للقطاع الخاص، في مقابلة مع مؤسسة "عد حيا" الأوكرانية: "طائرتا برقيدار آقنجي وبرقيدار تي بي 2 قيد الإنتاج التسلسلي، ولدينا طلب على كليهما. بالنسبة إلى تي بي 2، لدينا عقود تصدير مع 22 دولة مختلفة".
https://sputnikarabic.ae/20221030/إجراء-اختبارات-لتزويد-مسيرات-بيرقدار-التركية-بصواريخ-جو---جو-1069640403.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم

أردوغان: بدء الإنتاج الضخم لأول طائرة مقاتلة تركية دون طيار في عام 2023‏

12:37 GMT 27.11.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 27.11.2022)
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن تركيا ستبدأ الإنتاج الضخم لأول طائرة ‏مقاتلة دون طيار من طراز "بيرقدار كيزيللما"، في أواخر العام المقبل 2023.‏
أنقرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن أردوغان قوله: "سيبدأ الإنتاج الضخم للمقاتلة المحلية غير المأهولة، بيرقدار كيزيللما، في نهاية عام 2023".
وأعلنت شركة "بايكار" التركية لصناعة الطائرات دون طيار، عن بدئها في إجراء اختبارات المقاتلة دون طيار "بيرقدار كيزيللما" في شمال البلاد، في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وبحسب ما ورد، فإن الطائرة التي تعمل بالمحرك المروحي، تتميز بقدرة إقلاع وهبوط قصيرة، مما سيسمح لها بالعمل من حاملات الطائرات ذات السطح الصغير، مثل السفينة الهجومية البرمائية "الأناضول" التابعة للبحرية التركية.
طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
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وفي شهر أغسطس/ آب، قالت شركة "بايكار" التركية المنتجة للطائرات دون طيار، إن لديها حاليا القدرة على بناء 20 طائرة درون شهريا، وحصلت على طلبات لثلاث سنوات مقبلة، وتركز على زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال أوكرانيا.
وذكر هالوك بيرقدار، الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة للقطاع الخاص، في مقابلة مع مؤسسة "عد حيا" الأوكرانية: "طائرتا برقيدار آقنجي وبرقيدار تي بي 2 قيد الإنتاج التسلسلي، ولدينا طلب على كليهما. بالنسبة إلى تي بي 2، لدينا عقود تصدير مع 22 دولة مختلفة".
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