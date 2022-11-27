https://sputnikarabic.ae/20221127/أردوغان-يقول-إن-السيسي-سعيد-للغاية-إثر-لقائهما-في-قطر-ويؤكد-إمكانية-عودة-العلاقات-مع-سوريا-قريبا-1070606683.html

أردوغان يقول إنه اجتمع مع السيسي 45 دقيقة في الدوحة ويؤكد إمكانية عودة العلاقات مع سوريا قريبا

أردوغان يقول إنه اجتمع مع السيسي 45 دقيقة في الدوحة ويؤكد إمكانية عودة العلاقات مع سوريا قريبا

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء افتتاح كأس العالم 2022. 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T18:57+0000

2022-11-27T18:57+0000

2022-11-27T19:13+0000

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وقال أردوغان، إن "اللقاء مع السيسي استغرق ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة"، مشيرا إلى أنهما "اتفقا على مواصلة المباحثات بين البلدين على مستوى الوزراء".وأوضح أن "الرئيس المصري رحب باللقاء"، مؤكدا مواصلة المباحثات مع مصر على مستوى الوزراء وبعدها سيتم اللقاء بالرئيس المصري.وأكد أردوغان أنه "التقى بالرئيس المصري بعد وساطة من أمير قطر"، مشددا على ضرورة أن "يتم مواجهة الخلافات مع مصر في البحر المتوسط".وأضاف: "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر فليست هناك خصومة دائمة في السياسة"، متابعا: "هناك من أرادوا الاستفادة من القطيعة في فترة ما مع دول الخليج لكن خططهم فشلت عندما أزلنا هذه القطيعة".والتقى الرئيسان المصري والتركي، الأسبوع الماضي، خلال حفل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في العاصمة القطرية، الدوحة.وأكد أردوغان، في تصريحات نقلتها صحيفة "خبر ترك" التركية، أن مصافحته الأولى لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، موضحا أن تركيا ترغب في المزيد من الاجتماعات مع مصر على أعلى مستوى.وأشار الرئيس التركي إلى أن مطلب بلاده من مصر خلال لقائه بالسيسي، هو أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد أنقرة في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا رسميا، بشأن المصافحة الأولى التي جمعت بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.وقال البيان المصري إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى بالدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي"، مضيفا: "كما تم التوافق خلال اللقاء على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي