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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/إسبانيا-وألمانيا-تتعادلان-بهدف-لكل-منهما-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070609117.html
إسبانيا وألمانيا تتعادلان بهدف لكل منهما في كأس العالم قطر 2022
إسبانيا وألمانيا تتعادلان بهدف لكل منهما في كأس العالم قطر 2022
تعادل منتخب إسبانيا، مع نظيره الألماني بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد البيت ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T21:37+0000
2022-11-27T21:37+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار ألمانيا
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بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن ألفارو مورتا من تسجيل هدف التقدم لمنتخب إسبانيا في الدقيقة ٦٣، وحاول المنتخب الألماني تعديل النتيجة حتى نجح نيكلاس فولكروج في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ٨٣.وارتفع رصيد المنتخب الإسباني إلى ٤ نقاط يتصدر بهم المجموعة، في حين يقبع منتخب ألمانيا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

إسبانيا وألمانيا تتعادلان بهدف لكل منهما في كأس العالم قطر 2022

21:37 GMT 27.11.2022
© AP Photo / Ricardo Mazalanإسبانيا وألمانيا تتعادلان بهدف لكل منهما في كأس العالم قطر 2022
إسبانيا وألمانيا تتعادلان بهدف لكل منهما في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Ricardo Mazalan
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تعادل منتخب إسبانيا، مع نظيره الألماني بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد البيت ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022.
بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن ألفارو مورتا من تسجيل هدف التقدم لمنتخب إسبانيا في الدقيقة ٦٣، وحاول المنتخب الألماني تعديل النتيجة حتى نجح نيكلاس فولكروج في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ٨٣.
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23 نوفمبر, 16:46 GMT
وارتفع رصيد المنتخب الإسباني إلى ٤ نقاط يتصدر بهم المجموعة، في حين يقبع منتخب ألمانيا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
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