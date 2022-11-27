https://sputnikarabic.ae/20221127/إسبانيا-وألمانيا-تتعادلان-بهدف-لكل-منهما-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070609117.html
إسبانيا وألمانيا تتعادلان بهدف لكل منهما في كأس العالم قطر 2022
إسبانيا وألمانيا تتعادلان بهدف لكل منهما في كأس العالم قطر 2022
تعادل منتخب إسبانيا، مع نظيره الألماني بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد البيت ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T21:37+0000
2022-11-27T21:37+0000
2022-11-27T21:37+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار ألمانيا
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بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن ألفارو مورتا من تسجيل هدف التقدم لمنتخب إسبانيا في الدقيقة ٦٣، وحاول المنتخب الألماني تعديل النتيجة حتى نجح نيكلاس فولكروج في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ٨٣.وارتفع رصيد المنتخب الإسباني إلى ٤ نقاط يتصدر بهم المجموعة، في حين يقبع منتخب ألمانيا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
إسبانيا وألمانيا تتعادلان بهدف لكل منهما في كأس العالم قطر 2022
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تعادل منتخب إسبانيا، مع نظيره الألماني بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد البيت ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022.
بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن ألفارو مورتا من تسجيل هدف التقدم لمنتخب إسبانيا في الدقيقة ٦٣، وحاول المنتخب الألماني تعديل النتيجة حتى نجح نيكلاس فولكروج في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ٨٣.
وارتفع رصيد المنتخب الإسباني إلى ٤ نقاط يتصدر بهم المجموعة، في حين يقبع منتخب ألمانيا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.