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https://sputnikarabic.ae/20221127/ابنة-زعيم-كوريا-الشمالية-في-ثاني-ظهور-علني-مع-والدها-صور-1070584727.html
ابنة زعيم كوريا الشمالية في ثاني ظهور علني مع والدها... صور
ابنة زعيم كوريا الشمالية في ثاني ظهور علني مع والدها... صور
قالت وسائل إعلام كورية رسمية، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ظهر علنا ‏للمرة الثانية مع ابنته، خلال جلسة تصوير مع المسؤولين المشاركين في... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T06:38+0000
2022-11-27T06:38+0000
كوريا الشمالية
العالم
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وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية المركزية، ابنة كيم جونغ أون، جو آي، وهي ترتدي معطفا شتويا طويلا أسود، وهي تسير جنبا إلى جنب مع والدها، وكانت قريبة الشبه من والدتها، لي سيول-جو، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن جلسة التصوير حضرها "مقاتلو شركة العلم الأحمر، والمسؤولون والعلماء والفنيون في معهد أبحاث علوم الدفاع والعاملين في مصنع الذخيرة، الذين قدموا مساهمة كبيرة في تجربة إطلاق صاروخ هواسونغ 17"، التي أجريت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون "ظهر في مكان جلسة التصوير مع ابنته الحبيبة".وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أظهر ابنته جو آي بشكل علني لأول مرة للعالم، خلال تجربة إطلاق صاروخ "هواسونغ - 17" الباليستي العابر للقارات يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر الجاري.وذكرت الوكالة وقتها أن وجود ابنة كيم خلال عملية الإطلاق، كان مفاجئا للجميع.ولم تذكر الوكالة اسم الفتاة التي ترتدي في الصور معطفا أبيض اللون وتمسك بيد والدها وهما ينظران إلى الصاروخ الضخم.
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كوريا الشمالية, العالم
كوريا الشمالية, العالم

ابنة زعيم كوريا الشمالية في ثاني ظهور علني مع والدها... صور

06:38 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / STR
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قالت وسائل إعلام كورية رسمية، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ظهر علنا ‏للمرة الثانية مع ابنته، خلال جلسة تصوير مع المسؤولين المشاركين في إطلاق صاروخ باليستي عابر ‏للقارات خلال الشهر الجاري.‏
وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية المركزية، ابنة كيم جونغ أون، جو آي، وهي ترتدي معطفا شتويا طويلا أسود، وهي تسير جنبا إلى جنب مع والدها، وكانت قريبة الشبه من والدتها، لي سيول-جو، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن جلسة التصوير حضرها "مقاتلو شركة العلم الأحمر، والمسؤولون والعلماء والفنيون في معهد أبحاث علوم الدفاع والعاملين في مصنع الذخيرة، الذين قدموا مساهمة كبيرة في تجربة إطلاق صاروخ هواسونغ 17"، التي أجريت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون "ظهر في مكان جلسة التصوير مع ابنته الحبيبة".
وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أظهر ابنته جو آي بشكل علني لأول مرة للعالم، خلال تجربة إطلاق صاروخ "هواسونغ - 17" الباليستي العابر للقارات يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر الجاري.
وذكرت الوكالة وقتها أن وجود ابنة كيم خلال عملية الإطلاق، كان مفاجئا للجميع.
ولم تذكر الوكالة اسم الفتاة التي ترتدي في الصور معطفا أبيض اللون وتمسك بيد والدها وهما ينظران إلى الصاروخ الضخم.
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