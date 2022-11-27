ابنة زعيم كوريا الشمالية في ثاني ظهور علني مع والدها... صور
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / STR
قالت وسائل إعلام كورية رسمية، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ظهر علنا للمرة الثانية مع ابنته، خلال جلسة تصوير مع المسؤولين المشاركين في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات خلال الشهر الجاري.
وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية المركزية، ابنة كيم جونغ أون، جو آي، وهي ترتدي معطفا شتويا طويلا أسود، وهي تسير جنبا إلى جنب مع والدها، وكانت قريبة الشبه من والدتها، لي سيول-جو، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن جلسة التصوير حضرها "مقاتلو شركة العلم الأحمر، والمسؤولون والعلماء والفنيون في معهد أبحاث علوم الدفاع والعاملين في مصنع الذخيرة، الذين قدموا مساهمة كبيرة في تجربة إطلاق صاروخ هواسونغ 17"، التي أجريت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون "ظهر في مكان جلسة التصوير مع ابنته الحبيبة".
BREAKING: Kim Jong Un and his daughter took group photos with soldiers and scientists who contributed to last week's Hwasong-17 ICBM launch, state media reported Sunday. North Korea also awarded the launch vehicle the title of the "DPRK Hero" and promoted military officials. pic.twitter.com/Ix7P6fSXG1— NK NEWS (@nknewsorg) November 26, 2022
وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أظهر ابنته جو آي بشكل علني لأول مرة للعالم، خلال تجربة إطلاق صاروخ "هواسونغ - 17" الباليستي العابر للقارات يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر الجاري.
وذكرت الوكالة وقتها أن وجود ابنة كيم خلال عملية الإطلاق، كان مفاجئا للجميع.
ولم تذكر الوكالة اسم الفتاة التي ترتدي في الصور معطفا أبيض اللون وتمسك بيد والدها وهما ينظران إلى الصاروخ الضخم.